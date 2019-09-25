美眾議院擬立法撥鉅款　助電信運營商替換華為設備

美國眾議院本週推出一項跨兩黨立法提案，擬授權撥款10億美元，幫助小型及農村地區移動運營商更換中國通信設備商華為和中興通訊的網絡設備，議員們稱這兩家企業的設備構成國家安全風險。

據英國路透社9月24日報道，這項立法與7月美國參議院商務委員會批准的一項法案類似。參議院法案授權撥款約7億美元移除華為設備，旨在增強美國電信通訊網絡供應鏈的安全係數。

眾議院能源及商務委員會的兩黨領袖在聯合聲明中表示，該法案將「通過幫助小型及農村地區移動運營商以更安全的設備取代可疑的網絡設備，保護全國的通訊網絡免於外國對手掌握。」據悉，該工作組將在9月27日就這項議案舉行聽證會。

之前消息人士在6月曾表示，大約十幾家美國鄉村電信運營商正在與華為的勁敵愛立信和諾基亞磋商，討論如何替代他們目前十分依賴的華為網絡設備。

路透社稱，儘管美國大型電信運營商切斷了與華為的關係，但一些小型鄉村運營商仍仰賴華為和中興價格實惠的交換機等設備。

行業團體鄉村無線協會（Rural Wireless Association）估計，約25%的會員在其網絡中使用華為和中興設備，並稱要取代這些設備需要8億至10億美元。該協會的會員為用戶數不足10萬的運營商。

華為和中興的通信設備以價美物廉佔據美國農村的電信市場，替換所有中國的通信設備意味着這些農村地區將付出巨大代價。就在美國商務部8月19日宣布延長華為「臨時通用許可證」90天後，據美國《華盛頓郵報》報道，美國農村電信公司表示，90天的暫緩無法從根本上改變他們目前所面臨的挑戰：他們沒錢用其他供應商的昂貴設備來替換現有華為設備；不僅缺錢，這些企業在農村還找不到工人「幹這些工作」。

在6月的一次聽證會上，聯邦通信委員會成員斯塔克斯（Geoffrey Starks）估計，替換設備的成本可能要超過1億美元，「這取決於需要更換哪些設備。」斯塔克斯說，政府將需要為這項工作提供資金，不能僅僅指望運營商更換這些設備。「這是一個全國性的問題，需要一個全國性的解決方案。」

8月初，華為首席安全官、前美國聯邦檢察官珀迪（Andy Purdy）就指出，在美國，約有40家農村電信運營商和數萬名農村居民受惠於華為「安全且具有價格競爭力」的設備，被迫放棄使用這些設備會令他們「不高興」。