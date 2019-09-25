侏儒成人扮6歲女童　養母挨告控訴：她想殺死全家

美國印第安納州一對夫婦2014年被指控棄養當年年僅11歲女兒，並把對方獨自1人留在美國，全家移居至加拿大，新聞傳出後被外界批評的體無完膚，但養母喊冤，聲稱女兒是患有精神病的侏儒症成年女子，並且一直對她們全家圖謀不軌，宛如電影《孤疑》（Orphan）的恐怖情節真實上演。但法院未採信，2人近日被捕交保，此案仍在審理中。

是兒童還是侏儒？被棄養的Natalia Grace（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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據《每日郵報》報道，45歲養母巴尼特（Kristine Barnett）反駁棄養指控，表示11歲女兒格蕾絲（Natalia Grace）是一名有精神病症的22歲成年人，對方因為患有自發性脊柱椎體炎身形較為矮小，被領養時假扮起6歲女童以假亂真。2010年收養時全家人完全不知道真相，巴尼特哀怨解釋：「媒體形容我是一個虐待兒童的人，但這個故事裏根本沒有兒童。」

巴尼特控訴，格蕾絲具有成年女子的特徵，月經及成人的牙齒，多年來對她們全家行為都十分詭異，「她會在深夜時站在我們床前，這樣誰能安穩入眠？後來我們乾脆把所有尖銳物品都藏起來」、「我曾看過她在我的咖啡中添加漂白劑之類的化學藥物，我問她在幹嘛，她居然說要置我於死地」。

巴尼特2014年與43歲前夫邁克爾（Michael Barnett）被當局指控，惡意棄養在烏克蘭出生的11歲養女格蕾絲，對方的出生證明原本是2003年9月4日，但在2012年印第安納州遺囑認證法院的合法文件中，他們卻把女兒年齡改成22歲。巴尼特表示，因女兒種種怪異行為，便帶對方去看了許多醫生接受檢測，果然發現對方的真實年齡至少14歲起跳，且多名醫生證實格蕾絲患有嚴重成人心理疾病，所以她才向當地法院申請更改女兒年齡。

法院未採信其說法，巴尼特與前夫被捕（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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巴尼特強調，養女格蕾絲已是成人，所以才會為養女租了一間公寓讓她獨自生活：「我幫她付了一年租金，買傢俱買生活用品，做了我所有該做的。」至於全家隔年移居加拿大，從此再也沒見過格蕾絲的事情，她回應：「我沒有棄養任何人，我是去陪伴在加拿大求學深造的兒子，這些指控是不實的。」

案件曝光起因為格蕾絲2014年9月向警察報案自己被棄養，才驚動當局進行調查，由於巴尼特與前夫離婚，造成案件拖延。不過巴尼特與前夫雖然聲稱養女是成人，然而當局根據2012年女童的體檢報告顯示，從她的骨骼發育來判斷，確實只有11歲。巴尼特與前夫兩人18日被捕後，分別繳納5,500美元與5,000美元保證金獲釋，而此案仍在審理中，近日法院將舉行聽證會。

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