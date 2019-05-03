俄變性人疑慘遭醫生殺害分屍　一半沖入廁所　一半放焗爐焗

俄國近日發生了一宗駭人聽聞的兇殺案，一名現年27歲的醫生欲與一位年輕女性發生關係時，意外發現對方曾接受過變性手術，他一氣之下便勒斃該名女子並分屍，事後為了湮滅證據，還將被害者的屍塊丟進烤箱、沖入馬桶，手段相當兇殘。

受害女子妮娜與疑兇照片（點圖瀏覽）↓↓↓

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根據《每日郵報》的報道，案發當天，俄羅斯的27歲醫生米哈伊爾（Mikhail Tikhonov）受邀到25歲女子妮娜（Nina Surgutskaya）家中喝酒聊天，兩人於酒酣耳熱之際準備發生親密關係，米哈伊爾卻在歡愛的當下，驚覺妮娜先前曾動過變性手術，兩人因此爆發口角。

結果，米哈伊爾一時氣憤便將妮娜壓制在床上並勒斃，他為了掩蓋罪刑，將屍體肢解成小塊後，一部分沖入馬桶中，另一部分則放入烤箱加熱，讓血水和體液蒸發。事後，米哈伊爾還將剩餘的屍塊裝入行李箱中，帶回自己的住處，不過還來不及處理就被警方逮捕。

警方表示，他們在米哈伊爾的住處發現妮娜的頭顱和脊柱，兇嫌為了防止異味產生，還大費周章用鹽巴覆蓋遺體。由於發現的屍塊並不完整，警方一開始懷疑米哈伊爾有食用人肉，不過，兇嫌於偵訊時堅稱，僅將屍體遺棄在垃圾桶和馬桶中。

米哈伊爾利用醫師的專業技術犯下殺人分屍案，若判決有罪，可能須面臨20年以上的有期徒刑，而全案詳情目前仍在調查當中。

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