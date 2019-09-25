特朗普與烏克蘭總統通話紀錄公開　證多次要求對方調查政敵拜登

美國總統特朗普捲入涉嫌向烏克蘭總統澤連斯基施壓的風波，被指要求對方調查自己的政治對手拜登。美國白宮9月25日公開特朗普當時的電話通話紀錄，顯示特朗普多次要求澤連斯基協助調查拜登，甚至要求對方與美國司法部長聯手合作。

烏克蘭總統澤倫斯基（左）是事件另一個主角，圖為9月較早前澤倫斯基與副總統彭斯會面。（路透社）

司法部長巴爾捲入事件

這次通話發生於7月25日，時長約30分鐘，美國白宮公開的對話紀錄顯示，總統特朗普（Donald Trump）要求烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與自己的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）及美國司法部長巴爾（William Barr）合作，一同處理此事。

特朗普在電話中講到「有很多關於拜登兒子的傳言，就是拜登截停了起訴，很多人想找出此事，所以如果你能夠與司法部長做些什麼，那就很好了。」

他之後又提到「拜登到處吹牛說他截停了起訴，所以如果你能研究一下... 這對我來說，聽起來是恐怖的。」

美國司法部長巴爾捲入事件（美聯社）

司法部：特朗普沒有向巴爾提及

美國司法部發表聲明稱，特朗普沒有向巴爾提及要烏克蘭調查拜登一事。

拜登在2016年就任美國副總統期間，兒子亨特（Hunter Biden）擔任烏克蘭天然氣公司Burisma的董事，當時亨特被指可能涉貪，正接受調查。拜登被指當時要求時任烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）撤換該最高檢察官，否則擱置一筆10億美元的擔保貸款。該檢察官在2019年5月時曾表示，手上並無拜登父子從事不法事宜的證據。

特朗普曾否認有不當行為

特朗普之前在9月22日承認，曾在電話中與澤連斯基談及拜登一家，但否認做出任何不當行為。

美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）則在9月24日宣布，眾議院將開始對特朗普進行正式的彈劾調查，稱特朗普違反了總統誓言和憲法所規定的義務。