「通俄門」翻版？　特朗普傳令烏克蘭查拜登之子是什麼一回事

特朗普被爆在7月曾要求烏克蘭總統調查拜登之子事件，在美國政壇掀起軒然大波。特朗普駁斥爆料是政治抺黑，反指拜登曾施壓要求烏克蘭當局革職負責調查的檢察官。到底發生了甚麼事？

烏克蘭總統澤倫斯基（左）是事件另一個主角，圖為9月較早前澤倫斯基與副總統彭斯會面。（路透社）

特朗普與澤倫斯基通電話

事件發生在7月25日，特朗普被指在與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，8次要求他下令調查拜登的兒子亨特（Hunter Biden）。特朗普在電話中要求澤連斯基與他的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani），調查拜登父子的不當行為。

告密者爆料

事件首先由美國《華盛頓郵報》報道，告密者認為特朗普在一次外交電話上作出不恰當的承諾，決定作出投訴。報道最初未提及牽涉國家及內容，僅得悉是一名外國領袖，但很快揭露對方是烏克蘭總統澤連斯基。

監察情報機構已在8月12日知悉投訴，國會亦得悉此事，民主黨在9月初開始對事件作出調查。

《華盛頓郵報》率先報道事件，最初報道並未指出國家領導人是誰，但有關人士身份其後曝光。（《華盛頓郵報》網站截圖）

拜登和亨特發生甚麼事？

在拜登在2016年就任美國副總統期間，亨特擔任烏克蘭天然氣公司Burisma的董事，當時有指亨特可能涉貪，正接受調查。拜登被指當時要求時任烏克蘭總統波羅申科（Petro Poroshenko）撤換該最高檢察官，否則擱置一筆10億美元的擔保貸款。

特朗普與其私人律師朱利亞尼，被指是要調查此案，以掌握拜登的黑材料。但該檢察官在2019年5月時曾表示，手上並無拜登父子從事不法的證據。

被指以軍事援助作交換籌碼

美國一批涉款2.5億美元的烏克蘭軍事援助，在2019年夏天被攔截下來遲遲未獲批。有民主黨議員質疑特朗普刻意拖延援助，以此為籌碼迫使烏克蘭當局對享特作出調查。

這個論點未經證實，告密者未有提及電話內容中有談到援助問題。

特朗普否認指控，稱未有在通電話中做不法行為，並指責一切是對他的政治抺黑。（路透社）

特朗普與拜登回應

特朗普稱這一切是對他的政治抺黑，並稱自己在電話中不涉任何不當行為，特朗普稱事件是民主黨及「假新聞」們對他新一輪的獵巫行動。

拜登則指責事件是「明確的貪腐」，如屬實可反映特朗普將政府當作私人政治工具，濫權毫無底線，特朗普即時公開相關電話通話全文「讓公眾判斷」。

事件的嚴重性

事件的關鍵在於，特朗普是否利用援助作為交換籌碼。因若然事件是為蒐集攻擊拜登的黑材料，特朗普實際是在運用外交的權力為自己助選。

特朗普在2016年大選時，曾被指試圖接觸俄羅斯人員，獲得針對民主黨候選人希拉里（Hillary Clinton）的黑材料，引發「通俄門」爭議，與今次事件性質有一定的類似。民主黨將以此為攻擊對象，掀起新一輪政治風波。

但另一方面，拜登兒子亨特是否涉貪的事件浮上水面，拜登需面對共和黨的挑戰，釐清亨特與烏克蘭天然氣公司，及亨特與自己的利益關係。