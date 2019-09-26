美媒：朱利亞尼插手駐烏克蘭使館人事變動

美國白宮公開總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的一段對話內容，顯示前者的私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）牽涉其中。《華盛頓郵報》引述官員報道，指朱利亞尼曾插手駐烏克蘭使館的人事變動。

報道引述美國官員指，朱利亞尼在通俄門調查結束後，着手將注意力放到烏克蘭並推動當地使館的人事變動。報道指，他在當地有秘密聯絡官員，協助他與澤連斯基的下屬接觸，而朱利亞尼視澤連斯基為潛在盟友。

報道引述官員稱，朱利亞尼希望蒐集美國前副總統拜登（Joe Biden）的黑材料，以及找出特朗普前競選經理馬納福特（Paul Manafort）在烏涉貪的爆料者。並最終認定時任駐烏大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）扮演秘密角色。於是他暗中驅使約萬諾維奇提早結束任期返回美國。

朱利亞尼接受霍士新聞（Fox News）訪問時強烈否認報道，反駁稱自己只是按國務院的要求而接觸烏克蘭官員，又指控民主黨試圖隱瞞前總統奧巴馬（Barack Obama）高層內閣涉貪一事，並將矛頭指向拜登家族。

特朗普最近捲入烏克蘭通電話風波，被指藉外國政府攻擊政敵。根據白宮公開的對話紀錄顯示，特朗普曾要求澤連斯基與朱利亞尼及美國司法部長巴爾（William Barr）合作，一同協助調查拜登。