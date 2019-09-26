約翰遜重返國會變罵戰　以被殺議員為脱歐理由惹批評

即時國際
撰文：
最後更新日期：

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月25日由紐約返回倫敦，出席國會辯論。他批評最高法院指政府延長國會休會屬違法的判決，並形容在野黨派通過延長脱歐期限的法案是「投降」行為。

而他與一眾議員針鋒相對期間，更稱脱歐是大家為被殺的國會議員考克斯（Jo Cox）可辦到的事，但此話一出隨即遭到多名議員抨擊。

英國首相約翰遜揚言國家無論在任何情況下都會如期10月31日脱歐，但遭到國會以立法方式阻止硬脱歐可能。（路透社）

英國最高法院就政府延長國會休會期一事作出終極判決後，約翰遜首度現身國會，他多批評議員「怠慢」脱歐過程，指他們通過了向歐盟申請延長留歐的「投降」法案。

約翰遜出席完聯合國大會後回國，到國會就脱歐問題與一眾議員脣槍舌劍。（路透社）

在野黨：我們不是叛徒

面對約翰遜極具煽動性的詞鋒，工黨議員薛寶拉（Paula Sherriff）以已故黨友考克斯為例子，稱在議會內立法時，不應着重使用冒犯、危險或煽惑性的語言。她指，大家都是因為考克斯而來到國會，當中很多人每日都收到死亡恐嚇和侮辱，而且對方的用詞經常是約翰遜提過的「投降行為」、「出賣」和「叛徒」，因此她感到不安，呼籲約翰遜以身作則注意言行。

約翰遜則不以為然，回應稱「一生之中從沒聽過如此謊話」，結果引起議事廳內一片譁然，繼承考克斯議席的前視星布拉賓（Tracy Brabin）批評約翰遜的言論反映他將不同政見的人標籤為「叛徙」和「不愛國」，她認為這是大錯特錯，並指考克斯在脱歐公投前被殺，因此希望約翰遜可以慎言，令一眾議員工作時感到安全。

考克斯的鰥夫布倫丹認為，無論大家政見如何，都不應互相抹黑，並呼籲各方守護共同價值。（Getty Images）

約翰遜：脱歐才是為亡者安息的途徑

約翰遜指，悼念考克斯的最隹方法就是英國順利脱歐，他稱國會無力解決脱歐問題才是令國家陷入憂慮的主要原因，所以成功離開歐盟就可以解決一切。

考克斯2016年6月脱歐大選前遭一名極右份子梅爾（Thomas Mair）以手槍和刺刀殺死，梅爾其後被捕，出庭時曾經高呼自己的行為是為了英國、要求英國保持獨立及英國優先等口號。

對於約翰遜的言論，考克斯的鰥夫布倫丹（Brendan Cox）在Twitter留言，稱亡妻的名字在這種情況下出現感到反感，指無論大家有甚麼立場，紀念考克斯的方法是以熱誠和決心守護自己的信念，但切忌妖魔化對方，而是一同守護共同價值。

約翰遜「溝渠論」成為恐嚇字句

剛才提到薛寶拉指不少議員收到死亡恐嚇，黨友菲利浦斯（Jess Phillips）就是其中之一，她於Twitter上載一封匿名信件，內容引用了約翰遜「寧願死在溝渠」言詞，稱這是無法實現脱歐人士的下場。

菲利浦斯認為首相府可能覺得他們是約翰遜口中的「謊話」，但這些言論正正成為自己被恐嚇的字句。她指自己不是降將，而是約翰遜捨棄自己的尊嚴，她並稱比起選舉，自身安全才是最大憂慮。

【英國脱歐】約翰遜：要麼讓政府繼續脱歐　要麼提不信任動議
被判違法焦急歸國　約翰遜「輸」不代表反對派「贏」
約翰遜休會「違法」　英國最高法院疑介入政治？
英國最高法院判休會違法　約翰遜三度回應記者不辭職
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。