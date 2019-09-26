約翰遜重返國會變罵戰　以被殺議員為脱歐理由惹批評

英國首相約翰遜（Boris Johnson）9月25日由紐約返回倫敦，出席國會辯論。他批評最高法院指政府延長國會休會屬違法的判決，並形容在野黨派通過延長脱歐期限的法案是「投降」行為。

而他與一眾議員針鋒相對期間，更稱脱歐是大家為被殺的國會議員考克斯（Jo Cox）可辦到的事，但此話一出隨即遭到多名議員抨擊。

英國首相約翰遜揚言國家無論在任何情況下都會如期10月31日脱歐，但遭到國會以立法方式阻止硬脱歐可能。（路透社）

英國最高法院就政府延長國會休會期一事作出終極判決後，約翰遜首度現身國會，他多批評議員「怠慢」脱歐過程，指他們通過了向歐盟申請延長留歐的「投降」法案。

約翰遜出席完聯合國大會後回國，到國會就脱歐問題與一眾議員脣槍舌劍。（路透社）

在野黨：我們不是叛徒

面對約翰遜極具煽動性的詞鋒，工黨議員薛寶拉（Paula Sherriff）以已故黨友考克斯為例子，稱在議會內立法時，不應着重使用冒犯、危險或煽惑性的語言。她指，大家都是因為考克斯而來到國會，當中很多人每日都收到死亡恐嚇和侮辱，而且對方的用詞經常是約翰遜提過的「投降行為」、「出賣」和「叛徒」，因此她感到不安，呼籲約翰遜以身作則注意言行。

約翰遜則不以為然，回應稱「一生之中從沒聽過如此謊話」，結果引起議事廳內一片譁然，繼承考克斯議席的前視星布拉賓（Tracy Brabin）批評約翰遜的言論反映他將不同政見的人標籤為「叛徙」和「不愛國」，她認為這是大錯特錯，並指考克斯在脱歐公投前被殺，因此希望約翰遜可以慎言，令一眾議員工作時感到安全。

考克斯的鰥夫布倫丹認為，無論大家政見如何，都不應互相抹黑，並呼籲各方守護共同價值。（Getty Images）

約翰遜：脱歐才是為亡者安息的途徑

約翰遜指，悼念考克斯的最隹方法就是英國順利脱歐，他稱國會無力解決脱歐問題才是令國家陷入憂慮的主要原因，所以成功離開歐盟就可以解決一切。

考克斯2016年6月脱歐大選前遭一名極右份子梅爾（Thomas Mair）以手槍和刺刀殺死，梅爾其後被捕，出庭時曾經高呼自己的行為是為了英國、要求英國保持獨立及英國優先等口號。

對於約翰遜的言論，考克斯的鰥夫布倫丹（Brendan Cox）在Twitter留言，稱亡妻的名字在這種情況下出現感到反感，指無論大家有甚麼立場，紀念考克斯的方法是以熱誠和決心守護自己的信念，但切忌妖魔化對方，而是一同守護共同價值。

Feel a bit sick at Jo』s name being used in this way. The best way to honour Jo is for all of us (no matter our views) to stand up for what we believe in, passionately and with determination. But never to demonise the other side and always hold onto what we have in common. — Brendan Cox (@MrBrendanCox) 2019年9月25日

約翰遜「溝渠論」成為恐嚇字句

剛才提到薛寶拉指不少議員收到死亡恐嚇，黨友菲利浦斯（Jess Phillips）就是其中之一，她於Twitter上載一封匿名信件，內容引用了約翰遜「寧願死在溝渠」言詞，稱這是無法實現脱歐人士的下場。

菲利浦斯認為首相府可能覺得他們是約翰遜口中的「謊話」，但這些言論正正成為自己被恐嚇的字句。她指自己不是降將，而是約翰遜捨棄自己的尊嚴，她並稱比起選舉，自身安全才是最大憂慮。