美參議院外交委員會通過「台北法案」　稱要協助台灣鞏固外交

美國參議院外交委員會9月26日通過「台北法案」（TAIPEI Act），以表達美方對台灣鞏固外交關係的支持。共和黨參議員加德納（Cory Gardner）認為，若美國不站出來，只要看今日在香港發生的事，就可能看到台灣的未來。

「台北法案」將要求行政部門採取行動與各國交涉，促使當地政府維持與台灣的外交關係，並授權國務卿增強或降低與該國的外交關係，或增減對該國的援助。

法案由共和黨參議員加德納（Cory Gardner）及民主黨參議員孔斯（Chris Coons）等人在5月提出。加德納在會中稱，中國的欺凌行為對台灣民主構成「重大威脅」，美國應利用一切手段支持台灣在國際舞台上的地位。

他強調，近日所羅門群島和基里巴斯轉向與中國建立外交關係，若美國不站出來，只要看看香港現在發生的事，就可知台灣未來會變成怎樣。

加德納又形容，此舉是一種「政府整體方針」，並指出美國一直支持台灣，國會亦已經通過幾項支持台灣的法案，例如2018年3月的《台灣旅行法》。

加德納在會中亦針對法案提出修正案，要求美國政府與台灣展開雙邊貿易協商，並獲得通過。參議院及後將審議法案，若法案同獲眾議院通過，總統特朗普就可簽署生效。