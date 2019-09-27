【印尼學運】反惡法示威衝突釀2死　佐科維多多考慮讓步

印尼近日爆發大型學生示威，抗議政府上週通過新法削弱反貪機構的權力，以及有意訂立新刑法，把婚前同居、侮辱總統等列為罪行。抗議期間出現警民衝突，造成2名示威者死亡。印尼總統佐科維多多（Joko Widodo）9月26日展示有意讓步的姿態，表示會考慮推翻削減反貪機構權力的新法。

印尼示威：大批印尼學生9月24日包圍國會（Getty Images）

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印尼警方發言人9月26日表示，示威期間有2人死亡，原因有待醫生進一步調查，強調警方在應對學生示威期間，只有使用催淚彈、警棍及水炮。

全國警察總長卡納維安（Tito Karnavian）則指，在9月25日，有滋事者想到警崗點火，又想焚燒汽車，防暴警察施放多輪催淚彈，期間有一名男子倒下，最後不治。他稱，涉事男子不是學生，形容該人是暴民。

印尼示威：9月26日，有警察帶走學生示威者（美聯社）

印尼政府近日爆發數十年來最大型的學生示威，他們不滿政府上週訂立新法，在反貪機構肅貪委（KPK）之上再加設監督委員會，減弱肅貪委的權力。另一方面，該政府又有意訂立新刑法，把同居、婚外性行為、侮辱總統等都列作罪行，政府早前已宣布暫緩立法，但未能平息民憤。

總統佐科維多多9月26日指，他近日收到很多意見，要求他運用權力頒令推翻上週通過打擊肅貪委權力的法案，他稱「當然我們會考慮，立即檢視。」