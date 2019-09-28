巴基斯坦總理發言後　印度加強管制克什米爾防民眾示威

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）9月27日就印控克什米爾（Kashmir）問題公開警告印度後，當晚刺激克什米爾有數百名民眾上街，高呼支持伊姆蘭汗的口號，印度當局為免再有示威出現，加強對居民流動的管制。

伊姆蘭汗警告克什米爾問題有可能變成巴基斯坦與印度之間的核戰爭（Getty Images）

伊姆蘭汗：有可能升級為核戰爭

伊姆蘭汗9月27日在聯合國大會上警告，巴基斯坦和印度之間的克什米爾爭議，有可能會升級成為全面的核武戰爭，對世界帶來不利後果。他又指，一旦印度解除對克什米爾的管制，可能會出現血腥事件。

克什米爾民眾受「鼓舞」上街

路透社報道，在伊姆蘭汗發言不久後，當晚印控克什米爾有數百人上街，大叫支持伊姆蘭汗、支持克什米爾獨立的口號。

印度軍人在克什米爾街頭駐守，慎防有示威出現（Getty Images）

事件引來印度當局大為緊張，在28日，有警車透過擴音器向民眾公布，克什米爾首府斯利那加（Srinagar）部分地區會實施居民流動管制，又會有軍隊到場防止示威出現。軍隊還用鐵絲網封鎖通往斯利那加市中心商業區的道路。

印度和巴基斯坦兩國之間長期就克什米爾問題出現衝突，兩國分別佔有克什米爾部分地區，8月，印度廢除印控克什米爾的自治地位，引來各方不滿，克什米爾內也出現示威。