特朗普考慮將中國公司從美國摘牌　英媒揭主要目的

在中美第13輪談判即將舉行之際，美國政府被曝正考慮將中國公司從美國摘牌，這引發外界熱議。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進認為，這是又一個瘋狂計劃。

彭博社9月27日披露，美國總統特朗普（Donald Trump）領導的政府正在考慮是否勒令在美上市中國公司摘牌。

《紐約時報》將此舉稱為切斷中美經濟關係的最新嘗試。

據彭博社9月27日援引消息人士稱，在華盛頓與北京即將進行有關貿易戰潛在休戰談判背景下，美方展開此項討論。特朗普領導的政府正在考慮勒令在美上市中國公司摘牌的可能性，並限制政府養老金投資中國市場。

此舉將是美國政府限制對華投資計劃的一部分。美國官員稱，這是為了保護美國投資者，避免在缺乏監管的環境中承擔過大風險。白宮內部討論限制對華投資舉措包括如何重新制定美股退市機制、監管在美股中上市的中國企業以及限制美國企業及公民赴中國市場進行投資的機會等。

報道稱，目前，上述考慮還處於初步階段，尚未有時間框架。但特朗普為此類討論開了綠燈，對其中一些舉措持贊同態度。如果限制措施生效，數十億美元的投資將受到影響，這些投資與主要投資指數相掛鈎。

與此同時，路透社9月28日報道稱，一位消息人士說，雖然摘牌的說法可能是本次談判之前的策略，但主要目的是為了抵制中國技術公司的軍民融合，和未來造就主導行業的中國製造2025工業發展計劃，以及新疆日益發展的監視狀態。

消息人士說，人們對美國資本推動這些活動存在長期的擔憂，特別是中國國有企業與私營企業之間的界線越來越模糊。

該消息傳出後已經在金融市場引發了巨大沖擊。在美上市的中國企業阿里巴巴、京東和拼多多股價9月27日收盤跌幅均超過4%。美國三大股指全部收跌。

吉布森鄧恩律師事務所的國際貿易律師朱迪思·艾莉森·李（Judith Alison Lee）指出，此舉將增加不確定性，對企業投資是巨大的負面影響。「這一措施將是前所未有的，可能對市場造成嚴重的破壞。」

美中貿易全國委員會發言人巴里（Doug Barry）認為：「這是對市場非常令人不安的干預。這個時機不好，因為高級別貿易談判定於10月10日恢復。」

其實早在2019年6月，美國兩黨議員提出了一項法案，要求在美國證券交易所上市的中國公司接受監管，包括提供審計途徑等，否則就面臨退市。長期以來，中國政府以國家安全為由，一直不願讓海外監管機構檢查包括四大國際會計網絡成員在內的本地會計師事務所。美國共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）當時說：「北京不應再被允許阻攔在美國上市的中國公司為保持財務透明度和問責制而遵守美國法律和法規。」

彭博社報道稱，白宮一直在同魯比奧接觸，討論相關事項，並可能支持他提出的法案。

針對美媒的爆料，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進9月28日發表評論說，如果彭博社的報道屬實，這將是美國政府對市場的又一瘋狂干擾計劃。

胡錫進也指出，一些美國精英如今在對華問題上越來越偏執，他們竟然認為中國公司在美國上市是中國單方面佔了美國的便宜。他們忘記了一個基本事實，那就是中國現在宏觀上已經不是一個缺資金的國家，整個世界最缺的也不是資金，而是優質的商業機會。

他還說，客觀說，美國股市向中國企業開放促進了一些中國企業的市場成功，尤其是在那一波互聯網經濟的熱潮中，一些被中國大陸和香港股市高標準擋在股市門外的IT企業在美國股市上找到了機會，開闢了自己的未來。美國股市的完備管理體系也在後來參與了對那些企業的塑造。

他還說，但是必須指出，這當中的利益是雙向的。中國優秀企業赴美上市擴大了美國市場的豐富性，在美國投資者與代表中國市場潛力和動力最優秀的競逐者之間建立了合作管道，向前者提供了參與中國發展的機會，並且鞏固了美國金融市場在全世界最開放、最有活力的地位。這幾年中國輿論場上不時出現吐槽，認為中國很多互聯網公司都去美國上市，使得中國投資者失去了分享它們鉅額增長的機會。

與此同時，美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）9月28日天在一封電子郵件中表示美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市，這是白宮方面首次對這一傳聞所進行的回應。

也有分析認為，這可能是美方在中美新一輪經貿高級別磋商之前為向中方施壓釋放的又一煙霧彈。據悉，中美第13輪貿易談判將於10月初在華盛頓舉行。