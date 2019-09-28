王毅晤基辛格：中美關係再臨十字路口　致力實現不衝突不對抗

當地時間27日，中國國務委員兼外長王毅在紐約會見美國前國務卿基辛格。王毅在會上指出，當前中美關係再次來到一個十字路口。他強調，中方致力於同美方實現不衝突、不對抗，共同建設以協調、合作、穩定為基調的兩國關係。

王毅在紐約會見美國前國務卿基辛格。（中國外交部網站）

王毅表示，中美建交40周年之際，中國積極評價基辛格為推動中美關係發展作出的歷史性貢獻。「當前，中美關係再次來到一個十字路口。美國內一些鼓吹以中國為對手、甚至渲染美中脱鈎的主張是危險的。」

王毅說，中方致力於同美方實現不衝突、不對抗，相互尊重，合作共贏，共同建設以協調、合作、穩定為基調的兩國關係。希望美方也能秉持「和而不同」，同中方相向而行，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互惠互利的基礎上深化合作，共同推動中美關係健康穩定向前發展。希望基辛格繼續為深化中美之間的交流與合作發揮橋樑作用。

基辛格表示，美中關係對世界和平與繁榮十分重要，美中合作有助於解決國際社會面臨的問題。美中無法脱鈎，無法彼此迴避。雙方要加強溝通協調，通過建設性對話解決分歧，避免衝突。基辛格並說他願繼續為推動美中關係發展作出努力。

（新華社）