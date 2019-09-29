三國元首聯大圍堵魯哈尼　約翰遜：特朗普跳水你也跳

今日俄羅斯新聞網（RT）9月27日公布視頻，在9月24日聯大首腦演講峰會間歇，會議廳外等候區熙攘的國際政壇領袖人群中，伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）被法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）圍堵、遊說，魯哈尼被哄得笑出聲來。

馬克龍說：「坦白地說，不同特朗普會晤一下就離開美國，會錯失良機，因為（魯哈尼）幾個月內不可能再回來。」馬克龍補充說：「特朗普亦不會去德黑蘭，所以最好現在舉行會晤。」

約翰遜則在身側一邊附和，一邊形神兼備、打了個比喻稱：「你只需要在泳池旁一起跳水。」隨即做了個划水的動作。

魯哈尼面帶笑意聽完兩人遊說後，雖未做回應，卻忍不住笑出聲來。

+ 4 + 3 + 2

馬克龍當天還對媒體記者表示，「我認為，（讓美伊雙方）迅速返回談判桌的條件已經創造出來了，現在就看伊朗和美國能否抓住機遇。」此外，德國總理默克爾（Angela Merkel）此前一天23日亦同約翰遜在聯大會議間歇會晤，會後發表聯合聲明表態，點名伊朗對沙特油田9月14日遇襲事件負責，同時敦促伊朗就核活動、導彈項目和地區安全議題參與到對話中來。

特朗普的「說客」還有巴基斯坦總理伊姆蘭·汗（Imran Khan）。中國新華社消息稱，伊姆蘭·汗24日對媒體表示，23日在聯大間隙同特朗普舉行會晤，後者請他斡旋，「昨天在和特朗普會面後，立即和魯哈尼談話。除我們在努力斡旋以外，我還不能透露其他詳情。」

特朗普被記者問及如何看待伊姆蘭·汗願意斡旋的說法，特朗普稱：「我們關係非常好。」但對馬克龍「鞍前馬後」的調停，特朗普似乎表現得有些欲迎還拒，英國路透社消息稱，特朗普9月23日說：「我們不需要調停人，馬克龍當然是我的朋友，但我們並沒有在尋找任何調停人，他們（伊朗人）知道如何聯繫我們。」

對於多方願當和事佬的氛圍下，特朗普仍然「矜持」甚至對伊朗強硬實施制裁手段，魯哈尼9月25日在聯大演講時言辭激烈、譴責美國「背信棄義，退出伊朗核問題全面協議（伊核協議）」，魯哈尼表示，如果制裁繼續，與美國對話「免談」。魯哈尼此前一天24日剛緩和語氣表示，同意在美國取消制裁的條件下，微調被特朗普2018年5月退出、2015年10月簽署的伊核協議；作為對多國領導人斡旋的回應。