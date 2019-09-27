伊朗指美國提出撤銷制裁換對話　特朗普極速否認

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伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）9月27日指，美國提出撤銷所有對伊朗的制裁，以換取雙方談判。但消息出現不久後，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即在社交媒體發文否認，指美方當然不會以撤走制裁換談判。

特朗普9月23日出席聯合國會議（Getty Images）

魯哈尼從聯合國大會回國後，9月27日透過官方網站指，「德國總理、英國首相、法國總統都到了紐約，他們都堅持要有今次的會面。然後美國說會撤銷制裁。」他又指「撤走什麼制裁是可以討論的，但然後他們清楚說會撤銷所有制裁。」

魯哈尼稱，伊朗準備好談判，但不是在現時充滿制裁壓力的氣氛之下。

但美國總統特朗普隨即在社交網站Twitter發文稱，「伊朗想我撤銷所有針對他們的制裁，以換取談判。我說，當然，不會！」

魯哈尼和特朗普都有出席聯合國大會，但兩人沒有會面。

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