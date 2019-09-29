馬哈蒂爾聯大暗批美國單邊制裁：影響別國做生意

馬來西亞總理馬哈蒂爾（Mahathir Mohamad）9月27日在聯大發言時敦促國際社會加強對制裁手段的控制，暗批美國製裁別國的做法。

馬哈蒂爾在國際政壇有很高的威望，他多次對美國的單邊制裁提出質疑。（Getty）

馬哈蒂爾9月27日在講話中說：「我們不清楚制裁使依據何種法律實施的，這似乎是富國與強國的特權。如果你們想要制裁，那讓我們來制定一項法律來管理這些。」

法新社提到，美國越來越多地將制裁作為外交手段，而特朗普（Donald Trump）此前在退出伊核協議後，單方面對伊朗實施制裁，同時威脅其他國家，如果後者從伊朗購買任何石油，就會受到懲罰。

哈蒂爾就此表示，「事實上，當制裁被施加給一個國家時，其他國家也會受到制裁。當伊朗被制裁時，馬來西亞與其他許多國家就失去一個巨大的市場。」

馬哈蒂爾不止一次對大國實施單邊制裁的舉動提出批評，認為制裁不僅制裁會傷害被制裁國，也會傷害其他國家。

馬哈蒂爾表示：「我們與這個被制裁國沒有爭端，但由於制裁，我們不能再與這個國家做生意。這非常不公平。作為一個小國，我們不能對任何人實施制裁，實施制裁的是大國，卻剝奪了小國的自由。儘管他們大國繼續談論人權和自由，但他們剝奪了我們與自己貿易伙伴進行貿易的自由。」

馬哈蒂爾也批評過特朗普政府對中國華為的制裁。他2019年5月在日本參加會議時表示，美國政府對中國華為公司的打壓不是競爭而是「威脅」，馬來西亞將多用華為產品。

此外，他在2019年6月接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時說，美國對伊朗實施制裁「實際上也是針對馬來西亞的，因為我們無法與伊朗繼續貿易合作。這種實施制裁、迫使其他國家遵守大國決定的做法完全是不民主的。這是欺凌行為。」