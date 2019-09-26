聯合國大會發言：誰批中國最狠　誰憂中美導致世界大分裂

2019年的聯合國大會正在美國紐約召開，多國領導人發表了主旨演講，其中只有美國總統特朗普花了很長的時間批中國。

美國總統特朗普

特朗普（Donald Trump）9月24日在主旨演講中說，中美貿易摩擦由來已久，近來不斷加劇。特朗普表示，在過去25年內，美國喪失了420萬個製造業崗位，貿易赤字達到15萬億美元。美國將制止這一經濟不平等，並實現公平、互惠的貿易。

特朗普指出，在中國加入世貿組織以來，美國已經失去了6萬多家工廠。世界貿易組織需要發生鉅變。他稱中國經濟模式存在「市場壁壘、國家補貼、貨幣操縱」等問題。

特朗普稱，「全球主義」的論調使以前的領導人忽略了國家自身利益。「就美國而言，這樣的日子已經結束了」。

特朗普表示：「為了面對這些不公平的做法，我對價值超過5,000億美元的中國商品施加了高額關税。由於這些關税，供給鏈已經重新回到美國和其他國家。美國政府獲得數十億美元的收益。」

特朗普強調，美國人民致力於與中國重建貿易平衡，希望雙方能達成互惠的貿易協定。「但我不接受不利於美國人民的協議」。

日本首相安倍晉三

安倍晉三9月24日在主旨演講中說，日本支持美國總統特朗普的做法，通過美朝兩國領導人的坦誠對話，試圖解決問題，這讓人們看到今後有光明的未來，圍繞朝鮮半島的局勢也發生了變化。

安倍晉三說：「我決心要面對面地會見（朝鮮最高領導人）金正恩，而且不設任何先決條件。日本一貫的目標就是和朝鮮實現關係正常化，我們要全面地解決有關關切，其中包括綁架、核武器和導彈問題，以及不幸的過去。」

英國首相約翰遜

約翰遜（Boris Johnson）在聯大一般性辯論發言中沒有像其他領導人那樣就本國的內政外交政策進行全面闡述，而是對科技在歷史和當今世界發揮的作用和發展趨勢進行了剖析。

他說，基因技術在改變整個自然界。在數據時代，你可以不讓自己的秘密被朋友、父母、孩子、醫生或是個人教練知道，但你的想法卻瞞不過谷歌（Google）。

澳洲總理莫里森

莫里森（Scott Morrison）在主旨演講中說，澳洲致力於領導抗擊塑料污染的緊急行動，解決過度捕魚問題，並採取氣候行動。

法國總統馬克龍

馬克龍（Emmanuel Macron）在主旨演講中說，國際社會並未實現自己設定的目標，無論是在氣候危機還是生物多樣性方面。他指出，世界某些地區面臨各種前所未有的緊張局勢。

他表示，在全球各地，建設和平都要冒風險，對話、妥協和重建信任的風險，尤其是在中東和海灣地區。

韓國總統文在寅

文在寅9月24日在主旨演講中說，自2017年底朝鮮半島局勢緩和以來，在美國、朝鮮和韓國的共同努力下，朝鮮半島和平勢頭不斷推進。韓國致力於把兩國之間曾經的非軍事區轉變為一個真正的國際和平區，促進與韓國的經濟合作，使朝鮮半島成為連接大陸與海洋的橋樑，促進整個東北亞的繁榮。

聯合國秘書長古特雷斯

古特雷斯（Antonio Guterres）9月24日在主旨演講中說：「我擔心可能出現『大分裂』：世界分裂成兩個陣營，地球上兩個最大的經濟體建造兩個獨立的、相互競爭的世界，每個都有自己的主導貨幣、貿易和金融規則、自己的因特網和人工智能能力以及自己的零和地緣政治和軍事戰略。他表示，我們必須盡一切力量避免「大分裂」，維持普遍制度，即普遍尊重國際法的世界經濟，擁有強有力多邊機構的多極化世界。