白宮考慮切斷對華投資　耶魯學者：這將是場絕對的災難

美中貿易談判進程再遭狙擊，特朗普（Donald Trump）政府正在考慮系列舉措，讓美國資本同中國「脱鈎」，多位專家、學者以及美國消費者對政府發出警告。

美國彭博社消息稱，美國財政部新聞發言人克勞利（Monica Crowley）9月28日發郵件緊急闢謠，稱目前尚無禁止中國企業在美國上市的計劃。

此前一天9月27日，三家美國媒體均獲爆料，其中彭博社和《紐約時報》被知情人士告知，白宮考慮禁止華企在美國上市，考慮的舉措包括：將中概股從美國證券交易所摘牌，要求主要股指公司從指數列表上剔除中國股票，以及緊縮美國政府養老金投資入口等。當天美股收盤大跌，其中阿里巴巴收跌5.15%，百度收跌3.67%，京東與拼多多跌幅分別為5.95%與4.2%。

另有消息人士對美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）透露稱，白宮正在謀劃數項舉措、封鎖對華投資出口，理由是保護美國資本免受中國監管匱乏之苦。考慮的舉措則包括：重新制定美股退市機制，監管在美國上市的中國企業以及限制美國企業及公民前往中國投資。

CNBC同美國之音新聞網均認為，白宮新「計策（Deliberations）」，旨在10月華府談判前，多獲籌碼。

對此，美國耶魯大學（Yale University）資深學者、美國金融業巨頭摩根·士丹利（Morgan Stanley）前任亞洲區主席羅奇（Stephen Roach）當天在CNBC電視節目《貿易之國》（Trading Nation）上說：「美國資本從中國撤出是場絕對的災難（Unmitigated disaster）。」羅奇解釋道：「打開彼此市場的大門極其重要，尤其是對中國這個可能成為本世紀上半葉最大消費者市場的國家。」

羅奇指出，美中此前已就「雙邊投資協議」交涉了10年之久，目的即「對中國開放市場，同時打開中國市場。」羅奇稱：「我們已經離達成很近了，現在僵持下來。」「我們（美國）同42個國家簽下了雙邊投資協議，而同中國簽署協議的有145個國家。自由和開放的投資活動時加強多邊合作、跨境貿易的最好辦法，現在我們正朝着錯誤的方向前進。我真是擔心，國家竟要在這樣的方向上取得進展。」

此外，羅奇的談話裏透露些許無奈：「（美中談判）唯一的進展是靠大豆戰略換得的，就是相信中國將採購更多的農產品，但美國現在同100個國家存在貿易逆差，卻根本沒有解決多重雙邊貿易問題的舉措。」

美國之音採訪到的兩位學者亦表示憂慮。吉布森·鄧恩（Gibson Dunn）律師事務所國際貿易律師朱迪思·李（Judith Lee）指出，此舉將增加不確定性，對企業投資是巨大的負面影響。「這一措施將是前所未有的，可能對市場造成嚴重的破壞。」 美中貿易全國委員會發言人巴里（Doug Barry）則認為：「這是對市場非常令人不安的干預。這個時機不好，因為高級別貿易談判定於10月10日恢復。」

不止專家、學者，CNBC消息還稱，美國密歇根大學（Michigan University）當天發佈最新調研報告結果顯示，認為美國貿易政策正在阻礙經濟發展的消費者人數已趨近歷史最高水平。