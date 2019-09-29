特朗普政府醖釀將中國公司摘牌　納瓦羅班農是幕後推手

中美談判即將舉行的前夕，美國政府被曝正考慮將中國公司從美國摘牌，並限制政府養老金投資中國市場。美媒也披露了推動這些行動的幕後黑手。

彭博社9月28日報道稱，推動這個行動的主要是特朗普更加鷹派的顧問，就像白宮裏的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）以及白宮外面的顧問班農（Steve Bannon）。

消息人士說，幾個星期以來，政府官員都在審視他們的選項，財政部官員一直在參加一個由美國國家經濟委員會（NEC）主任庫德洛（Larry Kudlow）主持的跨部門會議。NEC和財政部非常擔心股市的反應，正在努力確保任何計劃的執行不會嚇到投資者。

報道稱，一些支持限制金融流動的政府官員說，他們認為是白宮內部的鴿派泄露了內部討論，目的是煽動反對，以扼殺相關計劃。

美國政府的鷹派人士認為，由於中國公司管理標準不佳，美國對中國公司的任何投資，無論是在美國上市的還是在中國上市的，都會讓投資者面臨潛在的欺詐風險。

一些人甚至表示，執政的中國共產黨與許多上市公司之間的密切關係，無論是正式的還是非正式的，意味着對它們的任何投資都相當於對共產黨的支持，甚至是對中國人民解放軍的支持。在他們看來，美國投資者實際上是在為華盛頓最大的經濟和戰略競爭對手提供擔保。

納瓦羅等鷹派人物過去曾公開指責華爾街試圖破壞特朗普遏制中國經濟的努力。

《紐約時報》9月27日報道稱，美國政府內部的對華鷹派人士數月來一直在討論加大對中國上市公司限制的可能性。支持者表示，這些努力將堵住長期存在的漏洞，這些漏洞使得與中國政府有聯繫的中國企業能夠利用美國的金融規則，在沒有適當披露自身狀況的情況下從美國投資者那裏募集資金。

最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。

哈德遜研究所（Hudson Institute）中國問題學者白邦瑞（Michael Pillsbury）表示，這是加大施壓的又一步。

白邦瑞說，在白宮和中國的談判在5月份破裂後，他提出了投資限制的概念。

特朗普的顧問對新的限制措施態度分裂，特朗普的貿易顧問彼得納瓦羅主張採取行動，財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）敦促謹慎行事。

報道稱，特朗普政府可能會以國家安全為由單方面實施限制，就像它在關税問題上所做的那樣，理由是美國的資金正在流向對美國構成威脅的中國企業。

白宮的前首席策略師班農（Stephen K. Bannon）說：「我們為中國共產黨及先進公司提供了無限的資金。」

他還說：「我們必須摧毀的弗蘭肯斯坦怪物是由西方創造的。它是由我們的資本創造的。它是由我們的技術創造的。」

英國路透社9月28日也報道稱，一位消息人士說，雖然摘牌的說法可能是本次談判之前的策略，但主要目的是為了抵制中國技術公司的軍民融合，和未來造就主導行業的中國製造2025工業發展計劃，以及新疆日益發展的監視狀態。

消息人士說，人們對美國資本推動這些活動存在長期的擔憂，特別是中國國有企業與私營企業之間的界線越來越模糊。

針對，美國財政部回應說，美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）9月28日天在一封電子郵件中表示美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市，這是白宮方面首次對這一傳聞所進行的回應。

與此同時，中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進也說，如果彭博社的報道屬實，這將是美國政府對市場的又一瘋狂干擾計劃。

胡錫進也指出，一些美國精英如今在對華問題上越來越偏執，他們竟然認為中國公司在美國上市是中國單方面佔了美國的便宜。他們忘記了一個基本事實，那就是中國現在宏觀上已經不是一個缺資金的國家，整個世界最缺的也不是資金，而是優質的商業機會。

對於華盛頓想讓中美「脱鈎」的做法，中國外長王毅日前也在聯合國說，對於兩個經濟規模如此龐大、相互依存如此深厚的國家，要彼此「脱鈎」和「關門」，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。

他還說，如果與中國「脱鈎」，那就意味着與機遇脱鈎，與未來脱鈎。對於這個道理，美國企業界應當最清楚。