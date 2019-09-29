導致奧地利再度舉行大選的「通俄門」　前副總理被「放蛇」丟官

時任奧地利副總理的施特拉赫（Heinz-Christian Strache）5月17日被揭涉及與「外國勢力」進行政治交易。秘密偷拍影片曝光之後，觸發該國政壇大地震，不止影響該國在歐洲議會的選情，亦令極右派的自由黨與保守派的人民黨剛滿一年半的執政聯盟瓦解。

奧地利大選：奧地利9月29日舉行大選，自由黨27日舉行選前最後一次競選集會。圖為自由黨支持者在維也納集會期間歡呼。（Reuters）

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這個被稱為奧版「通俄門」的醜聞，導致施特拉赫5月18日宣布辭職，他所屬的極右自由黨（Freedom Party，FPO）執政聯盟的地位一下子變得勢危，與之結盟的中間偏右的人民黨（ÖVP）總理庫爾茨（Sebastian Kurz）與施特拉赫「割席」，還有之後一連串的政治操作，最終導致奧地利須舉行大選。

自由黨所有政府內閣部長、包括外長及防長等5月20日宣布全部辭職，以反對庫爾茨有意革退來自自由黨的內政部長基克爾（Herbert Kickl）。總理庫爾茨一直堅持，擔任自由黨秘書長的基克爾要負上責任，並尋求總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）批准將他撤職。基克爾後來被解僱。

自由黨所有政府內閣部長5月20日宣布全部辭職，以反對庫爾茨有意革退基克爾（右）。圖為9月27日，基克爾和該黨領袖霍費爾（左）在維也納出席競選宣傳活動。（Reuters）

施特拉赫「通俄」片段拍攝於2017年7月，施特拉赫尚有3個月便要帶領所屬政黨參加大選。他當時和黨友在西班牙與一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的女子在伊維薩島（Ibiza，施特拉赫的醜聞又被稱為「伊維薩門」）會面。

德國兩家媒體《明鏡》（Der Spiegel）周刊和《南德意志報》（Sueddeutsche Zeitung）2019年5月17日披露一則在豪華別墅秘密拍攝的影片，片中史特拉赫承諾說，如女子捐款2.5億歐元予自由黨，助他贏得大選，他會以批出政府公共工程合約作為回報。

史特拉赫在片中還說，想像匈牙利總歐爾班（Viktor Orban）一樣，以控制媒體來打擊政敵。他鼓勵女子出資買下奧國最有影響力的小報《王冠畫報》（Kronen-Zeitung），再令它變成親自由黨的媒體。

奧地利自由黨副總理施特拉赫誤中美人計，被爆出「通俄影片」。（Reuters）

從影片可見，史特拉赫不知被人偷拍，而兩家媒體也表示不能披露誰是「爆料人」，以及是誰組織這個「放蛇行動」。外界亦無從得知，為何影片會在那個時刻曝光，幕後動機也不得而知。

總理庫爾茨5月18日向范德貝倫要求提前大選，獲後者批准，大選提早在9月舉行。