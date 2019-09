奧地利議會選舉　前總理庫爾茨料勝出再度執政

奧地利9月29日舉行議會選舉,前總理庫爾茨帶領的人民黨預料會勝出,惟他要重新執政的話,需要與其他政黨籌組執政聯盟。

奧地利前總理庫爾茨在選舉前出席競選集會活動時發言。(Reuters)

奧地利票站會在當地時間早上7時開放,並在下午5時結束投票。逾600萬名合資格選民將前往各地票站投票。

選前民調顯示,人民黨支持率為34%,自由黨支持率20%,綠黨支持率則達13%。預計沒有政黨可取得大多數支持,因此很大機會出現聯合執政的情況。

33歲的庫爾茨(Sebastian Kurz)曾表示,若他勝選,將會與各政黨商討籌組聯合政府。分析相信,庫爾茨可能會再次選擇與極右自由黨(Freedom Party,FPO)合作,亦可能會選擇與綠黨和另一親商界的自由派政黨「新奧地利與自由論壇」(NEOS – The New Austria and Liberal Forum)結盟。

奧地利執政聯盟5月爆出涉及俄羅斯利益輸送的「奧版通俄門」醜聞後,總統範德貝倫(Alexander Van der Bellen)當時批准總理庫爾茨提前大選的要求。

惟庫爾茨受到執政盟友、立場極右的自由黨的「奧版通俄門」醜聞影響,即使他領導的中間偏右人民黨(ÖVP)在歐洲議會選舉中大有斬獲,國民議會仍通過對他的不信任投票,令他成為二戰後首名被罷免的奧地利總理。

「奧版通俄門」指的是該國自由黨前黨魁、副總理施特拉赫(Heinz-Christian Strache)5月中被媒體公開一段他於2017年密會一名聲稱是俄羅斯企業大亨姪女的人,以及涉嫌利益輸送的片段。施特拉赫5月18日黯然下台。