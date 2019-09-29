特朗普面臨彈劾調查　民主共和兩黨下一步有何盤算？

美國總統特朗普「通烏門」事件有愈鬧愈大的跡象，美國民主黨正對啟動彈劾程序摩拳擦掌。若這次針對特朗普的彈劾程序正式啟動，將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統。

民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日正式宣布，啟動對特朗普的彈劾調查。

彈劾是憲法上賦予眾議院起訴民選官員的過程，議員向最高法院首席法官呈交控罪內容，在眾議院通過後再交由參議院表決，假如獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。

佩洛西9月24日宣布啟動對特朗普的彈劾調查。（AP）

民主黨人下一步

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）率領彈劾調查，並會在國會休會兩周期間埋頭工作，希望盡快呈交控罪內容，最快會在本週就特朗普的彈劾調查展開聆訊。

同時，民主黨希望逐步改變民眾想法，讓他們支持彈劾。

若這次針對特朗普的彈劾程序正式啟動，將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統。（AP）

共和黨人的應對

眾議院可司法委員會列出具體起訴項目後，會交由眾議院以簡單多數形式表決。假如獲眾議院通過，議案須呈交參議院進行審判，並由首席大法官主持過程。

議案必須在參議院100席之中取得67票的三分之二大多數才獲通過。目前情況而言，民主黨在參議院擁有47席，換言之他們需要爭取53名共和黨參議員之中，其中20人倒戈支持。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在這方面至關重要，美國有線新聞網絡（CNN）指出，共和黨控制的參議院，可在制定審判規則方面發揮作用，當中包括決定審判的日期、傳召的證人人數等。

共和黨在參議院擁有53席，圖為麥康奈爾。（AP）

對特朗普及大選影響

分析指出，隨着彈劾特朗普成為國會山莊的焦點，共和黨人可能會利用今次事件，進一步打擊競選總統的美國前副總統拜登（Joe Biden），幫助特朗普放大這名競選對手的「黑歷史」。

民主黨的其他總統初選候選人可能會因此得益。無論如何，輿論戰將成為民主共和兩黨的關鍵戲碼，這場「彈劾戰」可能會持續到明年。