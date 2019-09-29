【新聞教室】特朗普或成美國首個因「通外」遭彈劾的總統

「通烏門」事件持續發酵，美國民主黨正對啟動彈劾程序摩拳擦掌。美國歷史至今曾兩次對總統發動彈劾，外加一次彈劾前夕總統先自行辭職。若這次針對特朗普的彈劾程序正式啟動，將成為美國首位因「通外」遭彈劾的總統。

特朗普聲稱自己與烏克蘭總統澤連斯基的對話沒有問題，但白宮公開的對話內容顯示特朗普確實有向澤連斯基請求調查拜登兒子。（路透社）

特朗普反駁稱自己與烏克蘭總統澤連斯基的對話是「漂亮」、「完美」與「無辜」的，並稱若因電話而遭彈劾，將等同封殺總統進行對話或設下重重限制。

謀求私利遭彈劾

不過，特朗普會被彈劾並非因為他與澤連斯基通電話，彈劾的重點在於特朗普涉嫌以軍事援助為餌，要求澤連斯基協助進行國內調查。而調查的對象是最大政敵的兒子，特朗普涉嫌以外交之力謀求個人政治私利。

因謀求私利而遭彈劾的例子，在美國發生過多次，特別是早期針對聯邦法官及政府官員。如2009年伊利諾伊州州長布拉戈耶維奇（Rod Blagojevich）就因受賄及欺詐罪遭彈劾並拘捕。

過去僅一次因外交理由遭彈劾

至於因外交關係成為彈劾的例子，發生在1797年，時任參議員布朗特（William Blount）因涉嫌企圖把部分西班牙的佛羅裏達州及路易斯安那州土地割讓予英國，遭國會除名及彈劾。布朗特之後從華盛頓逃亡，當局未有對他發出通緝。

尼克遜在就任總統前曾嘗試破壞時任總統林登約翰遜（Lyndon Johnson）1968年南北越和談，以令自己在總統大選中取得優勢。但事件因未有成功未被揭發，並與後來發生的水門事件沒有關係。

另一前總統克林頓在1996年大選時亦被指接受中國巨額政治資金，但很快事件被他與白宮實習生萊温斯基的醜聞所掩蓋，最終成為他遭彈劾的理由。

特朗普若因通烏門事件遭彈劾，將成為美國首位因「通外」而遭彈劾的總統，也是美國200多年來第二次因外交問題進行彈劾的政府官員。