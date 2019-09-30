俄羅斯莫斯科逾兩萬人上街抗議　要求釋放被捕示威者

俄羅斯首都莫斯科逾兩萬名民眾9月29日上街示威，要求釋放早前被捕的示威者。反對派批評克里姆林宮打壓異見人士。

示威者手持印有被捕者的海報，要求釋放政治犯。科瓦連科（Yevgeny Kovalenko，中）和Ivan Podkopaev（左、右）分別被判囚3年半和5年。（美聯社）

大批示威者揮動不同政治組織的旗幟，並高叫口號，要求釋放政治犯。反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）向示威者表示，要對自己的力量有信心，如果有大批民眾上街，就能爭取到釋放被捕人士。

另一名反對派人士索博爾（Lyubov Sobol）亦指，沒有人可以從俄羅斯的法院得到公平審訊，不公正和無法無天的情況現時有機會發生於任何人身上。她誓言要繼續向克里姆林宮施壓，展示出民眾會繼續捍衛權利。

監察組織White Counter估計有2.52萬人參與集會。警方指約有2萬人出席。今次集會獲莫斯科市長辦公室批准，未接報有人於集會期間遭警方拘捕。

集會前夕，法院批准一名被捕人士保釋，並撤銷對另一人的控罪。惟反對派擔心，法院的判決只是當局避免作出更大讓步的技倆。

反對派人士被取消參選市議會資格引發大型示威，為近十年來最大規模的持續抗議行動，最高峰有約6萬人參與。警方於連串示威拘捕逾2,000人，警方濫暴行為和法院嚴厲判決進一步觸發民眾不滿。部份人被判囚最多4年，其他人亦被控襲警。