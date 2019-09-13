俄羅斯突搜反對派陣營　蒙面警闖辦公室及住宅

俄羅斯政府因取消反對派參選資格觸發大規模示威，親政府統一俄羅斯黨更在地方選舉失去三分之一議席。當局9月12日突擊搜查反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）及其支持者、逾200處的辦公室和住宅。納瓦爾尼形容，這是克里姆林宮「歇斯底里」的表現。

俄羅斯警方聯同調查人員及國安部隊展開搜查行動，遍及全國由遠東至南部邊疆等41個城市，當中包括候任議員住宅及辦公室等反對派陣營逾200處地方，同時檢走電話及電腦等器材。當地傳媒報道，在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的行動中，出現大批蒙面黑衣的人員爬窗破門闖入，並阻止其他人士入內。納瓦爾尼聲稱，一名女性反對派在查問中被強行脱衣，胸罩更因懷疑藏有物料而遭翻查。

納瓦爾尼在YouTube發布影片稱，這次行動是因為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的盟友在莫斯科選舉大敗後，克里姆林宮「歇斯底里」的表現，「普京生氣了，急得要跺腳」。他形容，這次是俄羅斯近代史上最大規模的打擊行動，並且針對自己整個選舉網絡及其反貪污調查組織。

俄羅斯政府針對反對派的打壓未見緩和，除了在這次突擊行動和「DQ」參選人外，當局8月時也對納瓦爾尼的反貪腐基金會（Foundation for Fighting Corruption）發動洗黑錢調查。