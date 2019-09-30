納斯達克限制中國小企業上市　消息人士：與特朗普無關

在中美談判前夕，美國納斯達克股票交易所對中國小企業實施限制，此舉是否與特朗普政府的做法有關引發外界猜測。

英國路透社9月30日報道稱，根據監管文件、企業高管和投行人士的說法，美國的納斯達克（Nasdaq）股票交易所正收緊限制，放緩審批速度，以打擊中國小企業新股發行（IPO）。

報道稱，納斯達克試圖限制這些股票市場的上市的原因是越來越多的公司最終從中國而非美國投資者那裏籌集了IPO的大部分資金。

美國盛合（Schiff Hardin）律師事務所的亞洲業務主管馬蒂諾（Ralph De Martino）表示，自從2018年下半年以來，該所對中國小型企業赴美上市所引發的市場低流動性和高波動性的擔憂就變得越發明顯。

納斯達克的一位發言人說，「我們資本市場的一個關鍵特徵是，我們向所有符合條件的公司提供非歧視性和公平的准入。」 「所有美國股票交易所的法定義務是創造一個充滿活力的市場，為美國投資者提供多樣化的投資機會。」

報道稱，一位接近納斯達克的消息人士透露，納斯達克上市規則的修改並非與白宮討論的結果。一位白宮發言人拒絕就納斯達克上市規則的變化發表評論。

值得一提的是，納斯達克此舉正值特朗普（Donald Trump）政府考慮將中國公司從美國股市摘牌之際。

彭博社日前報道稱，美國政府被曝正考慮將中國公司從美國摘牌，並限制政府養老金投資中國市場。推動這個行動的主要是特朗普更加鷹派的顧問，就像白宮裏的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）以及白宮外面的顧問班農（Steve Bannon）。

美國政府的鷹派人士認為，由於中國公司管理標準不佳，美國對中國公司的任何投資，無論是在美國上市的還是在中國上市的，都會讓投資者面臨潛在的欺詐風險。

一些人甚至表示，執政的中國共產黨與許多上市公司之間的密切關係，無論是正式的還是非正式的，意味着對它們的任何投資都相當於對共產黨的支持，甚至是對中國人民解放軍的支持。在他們看來，美國投資者實際上是在為華盛頓最大的經濟和戰略競爭對手提供擔保。

報道稱，納瓦羅等鷹派人物過去曾公開指責華爾街試圖破壞特朗普遏制中國經濟的努力。

《紐約時報》也報道稱，最近幾周，白宮對封殺中國公司越來越感興趣，一些政府官員稱這是一項首要任務。官員們表示，在與中國的雙邊談判中，這個話題還不是一個問題，把它加入談判可能會導致談判再次破裂。

白宮前首席策略師班農說：「我們為中國共產黨及先進公司提供了無限的資金。」他還說：「我們必須摧毀的弗蘭肯斯坦怪物是由西方創造的。它是由我們的資本創造的。它是由我們的技術創造的。」

據悉，中美即將於10月份舉行第13輪貿易談判，雖然納斯達克否認與特朗普政府有溝通，但是它的做法起到了施壓中國的效果。