納斯達克收緊首次公開招股限制　打擊小型中國企業上市

路透社9月30日報道，根據監管文件、企業管理人員和投資銀行家指出，納斯達克收緊首次公開招股限制，並減慢審批速度，打擊小型中國企業上市。

納斯達克（Nasdaq）的新規提高股票平均成交量要求，並要求公司至少50%股東於首次公開招股（IPO）每人投資最少2,500美元。納斯達克6月曾表示，如果公司和美國資本市場聯繫不夠強，或會延遲上市，情況如股東、營運、管理或董事局成員與美國無關。

根據企業管理人員和投資銀行家指，上市規則修改後，小型中國企業面對較長的等候和審查時間。幸福生物科技集團行政總裁王雪竹透露，公司向納斯達克承諾至少30%募集得來的資金是來自美國投資者。

有公司務求成功上市，聘請美國公民出任董事局成員。據知情人士透露，中國香態食品為了於2019年8月完成首次公開招股，特意於董事局加入兩名美國公民。

愈來愈多小型中國企業透過首次公開招股吸納中國資金而非美國資金，導致納斯達克有意限制公司上市。大部份企業的股票上市後交投淡靜，原因是股份主要集中於少數的「自己人」手中，未能吸引納斯達克的主要對象大機構投資者。

據指，紐約證券交易所（New York Stock Exchange）亦正仔細監察中國公司的上市，但未有引入同類的規則。報道亦指，納斯達克修改規定並非與白宮商議得出的結果。