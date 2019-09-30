澳洲在野黨指責澳總理：訪美破壞了澳中關係

中澳關係一直受到外界關注，澳工黨副黨魁馬爾斯（Richard Marles）日前表示，澳總理在訪美期間的所作所為讓澳中關係再次受到破壞。

莫里森（左）在訪美期間，受到特朗普的高規格接待。（AP）

據澳洲廣播公司（ABC）9月29日報道，澳洲工黨副黨魁馬爾斯指責說，澳總理莫里森（Scott Morrison）對美國的訪問，讓澳洲與中國的關係處於「糟糕」狀態。

剛剛結束對華訪問的馬爾斯說，莫里森與美國總統特朗普（Donald Trump）採取「擴音器外交」，將中國定位為「發達經濟體」的表態加劇了緊張形勢。

馬爾斯說：「在中美經貿摩擦的背景下，總理前往美國，對我們最大的貿易伙伴進行肆意攻擊。」

莫里森在芝加哥發表演講時將中國定位為「發達經濟體」，稱在取得這種地位後，中國應該承擔更大的貿易義務。

但馬爾斯表示，實際上，中國仍然是發展中國家。他說，中國的人均年收入低於1萬美元，低於世界銀行對發達國家人均年收入1.2萬美元的標準，而澳洲的人均年收入高達4.7萬美元。

馬爾斯說，他能明顯感覺到，澳洲與中國關係不佳：「我們與中國的關聯度正在不斷下降。」

他指責莫里森政府在處理澳中關係這一複雜問題上出現錯誤，這可能會給澳洲帶來影響。馬爾斯說：「如果你要問，過去半年澳中關係處理得怎麼樣，答案就是，處理得很糟糕。」

馬爾斯認為，澳洲政府需要採取更多措施，來解決澳中兩國之間存在的信任度赤字問題。

馬爾斯日前和其他澳洲議員一起進行了為期三天的對華訪問。此次訪問旨在幫助澳官員更好地理解中國以及澳中兩國關係的複雜性。

澳洲廣播公司（ABC）9月18日發表了一篇題為《雖然擔任總理已有一年多，莫里森至今仍未獲邀訪華——為什麼？》的分析文章。

文章指出，當莫里森上台時，他繼承了一個問題，澳洲和中國的關係處在僵局之中。

文章稱，莫里森和習近平在2019年11月份的智利APEC峰會上有可能舉行正式的雙邊會晤，但是澳洲在華為問題上的立場是一個考驗。

文章指出，澳洲徹底將華為排除在本國5G網絡建設之外，一名觀察人士說，中國可能想要看到澳洲立場的變化。