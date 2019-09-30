沙特王儲：不傾向軍事解決伊朗問題

沙特阿拉伯王儲穆罕默德9月29日指，若全球不聯合起來制止伊朗，國際原油價格將升至「難以想像」的高位，並稱傾向以政治方式解決問題，而非採取軍事行動。

沙特王儲穆罕默德接受美國電視台採訪時指，傾向以政治方式解決問題，而非採取軍事行動。（Reuters）

穆罕默德（Mohammed bin Salman）在29日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視訪問中說，如果不採取強硬和堅決的行動阻止伊朗，局勢將進一步升級，威脅全球利益，「原油供應會中斷，油價將升至難以想像的高位，這水平或許在我們有生之年都未見過。」

他續指，他同意美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）的觀點，認為沙特石油設施在9月14日遇襲，是伊朗在幕後操作的戰爭行為。不過他說，傾向以和平方式解決問題，主因沙特與伊朗一旦開戰，或令全球經濟崩潰，「以政治及和平方式解決問題，較軍事解決效果更好。」

穆罕默德認為，美國總統特朗普（Donald Trump）應該與伊朗總統魯哈尼（Hassan Rouhani）會面，就伊朗核計劃及中東局勢制定新協議。

至於為《華盛頓郵報》撰寫專欄的沙特記者卡舒吉（Jamal Khashoggi）遇害案，穆罕默德強調自己「絕對沒有」下令殺死卡舒吉，但作為國家領袖他責無旁貸，尤其是殺死卡舒吉的人是為沙特政府工作。他形容案件是令人髮指的罪行，「這是一個錯誤，我必定會採取一切行動，避免未來案件重演。」