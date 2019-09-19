伊朗外長警告：如美國或沙特發動軍事打擊　將觸發全面戰爭

伊朗外長扎里夫（Mohammed Javad Zarif）9月19日警告，美國或沙特阿拉伯對伊朗發動任何軍事打擊，均會觸發全面戰爭。他同時否認德黑蘭有份參與針對沙特石油設施的襲擊。

扎里夫接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時，嚴正表明伊朗不想開戰，也不想參與軍事對抗，但強調對保衛國家不會遲疑。被問到伊朗將如何回應美國或沙特的軍事打擊，扎里夫回應指會觸發全面戰爭，導致大量傷亡。

沙特阿拉伯石油設施遇襲，沙特和美國懷疑伊朗是幕後黑手。扎里夫否認德黑蘭有份參與襲擊，形容胡塞武裝組織（Houthi）的軍事能力提高，能夠執行精準的任務。他亦指，無法證實是胡塞發動襲擊，僅知伊朗未牽涉在內。

扎里夫提到，伊朗有意與區內對手沙特和阿聯酋對話，但如要進一步與伊朗談判，就必須先撤銷美國退出核協議後施加的制裁。他形容，美國做盡一切可以做的事情，但未能迫使德黑蘭跪下。

沙特國防部發言人馬勒基（Turki al-Malki）指，有關武器是伊朗製造，調查亦發現，很有可能是從沙特以北發射，而非來自西南方的也門。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）18日抵達沙特，與王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。他形容，今次的襲擊是「戰爭行為」。