【新聞教室】特朗普「通烏門」彈劾調查　下一步會怎樣？

美國總統特朗普「通烏門」事件愈鬧愈大，民主黨正對啟動彈劾程序摩拳擦掌。民主黨的眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）9月24日正式宣布，啟動對特朗普的彈劾調查。接下來事態發展會如何？

彈劾是憲法上賦予眾議院起訴民選官員的過程，議員向最高法院首席法官呈交控罪內容，在眾議院通過後再交由參議院表決，假如獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。

假如彈劾獲參議院三分之二支持，總統就要辭職下台。（AP）

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11月完成彈劾調查

眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）率領彈劾調查，並會在國會休會兩周期間埋頭工作，希望盡快呈交控罪內容，最快會在本週就特朗普的彈劾調查展開聆訊。

眾議院情報委員會的消息人士透露，美國情報機構督察長艾特金森（Michael Atkinson）會在10月4日，與相關工作小組將舉行閉門會議。

民主黨人形容，目前進程迅速，希望在11月底感恩節前完成調查。

2020年1月前送交眾議院

情報委員會完成調查後，會將調查結果提交眾議院司法委員會，後者負責監督彈劾程序。

司法委員會負責列出具體起訴項目後，並在通過後送交眾議院。委員會主席、民主黨眾議員納德勒（Jerrold Nadler）表示，希望在2019年底前完成起草。

他指出，最後期限「絕對」存在，他們計劃最遲在2020年1月完成。

眾議院表決後呈交參議院

司法委員會列出具體起訴項目後，會交由眾議院以簡單多數形式表決。假如獲眾議院通過，議案須呈交參議院進行審判，並由首席大法官主持過程。

參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）很難阻止彈劾審判，但他可在制定審判規則方面發揮作用。

議案必須在參議院100席之中取得67票的三分之二大多數才獲通過。目前情況而言，民主黨在參議院擁有47席，換言之他們需要爭取53名共和黨參議員之中，其中20人倒戈支持。