傳特朗普政府擬阻止中企在美上市　納瓦羅斥假新聞

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）9月30日表示，最近媒體有關特朗普（Donald Trump）政府正在初步考慮阻止中國企業在美國上市，限制美國對中國投資的報道是「假新聞」。

美國股市是大量中國企業融資的重要渠道，一旦美國決定阻止中企在美上市，將對中國企業造成嚴重打擊。（VCG）

美國彭博社9月27日首先報道稱，白宮正在初步考慮限制美國對華投資，這些舉措包括限制美國投資者的投資組合流入中國，包括將中國公司從美國證券交易所摘牌等。該報道隨即引發多家媒體跟進。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月30日報道，納瓦羅說：「這個故事……我讀得比它寫的還要仔細」，「其中有一半以上是高度不準確的，或者完全是錯誤的」，「這真是不負責任的新聞，我們的問題是……這些壞故事推動了好故事。」

納瓦羅說：「這個故事充滿了不準確的地方，就事情的真相而言，財政部所說的我認為是正確的。」

據美國彭博社9月28日報道，美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）28日在一封電子郵件中表示，美國政府目前並未考慮阻止中國企業在美國證券交易所上市，而這是白宮方面首次對這一傳聞所做出的回應。

CNBC評論稱，雖然納瓦羅聲稱彭博社的報道一半以上不準確，但納瓦羅避免在報道中對任何具體的主張提出異議。