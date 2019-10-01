要趕日本消費稅上調前購物　民眾先破慳囊帶旺零售

日本消費稅率會在10月1日調升，從8%加至10%。不少當地人都想趕在加稅前，以較低的價格購買所需物品。這也導致加稅也成為超級市場及百貨公司的搶客「新戰場」。

《日本經濟新聞》9月4日報道，家電連鎖店Bic Camera的雪櫃銷售額，在8月增長30%、洗衣機增長40%。友都八喜的OLED電視銷量比上年同期（截至9月22日）增加3倍。報道亦指出長袖和服、提早促銷的10萬日圓以上的羽絨外套等高級貨品亦大受消費者歡迎。除此之外佛龕及珠寶商趁勢舉行展銷活動，亦有啤酒商因預計需求會上升而增產。

30歲的Akiko Hashimoto在秋葉原友都八喜物物色私人電腦時接受《日本經濟新聞》訪問，看來她說出一些消費者的心聲。她說：「我會傾向在10月加稅前購物。」她在店內也買了一支Apple Pencil：「我不確定我是否應該買它，但快將加稅幫我做了這個決定。」

加稅前一些人消費意慾可能會有所提升，但如可令買氣在加稅後延續，才是政府真正的考驗。當局在加稅同時，亦推出2798億日圓的退稅計劃，以及推動無現金交易。新計劃下通過信用卡、手機等方式在小商店購物的消費者可獲退稅5%，在便利店等公司購物者，則可退稅2%。