平壤政府：朝美10月5日舉行無核化工作級別會議

朝中社發布朝鮮外務省第一副相崔善姬的聲明，她10月1日宣布朝美就10月4日舉行預備會議、5日舉行無核化工作級別會議達成一致意見。

外界預期美朝工作級別會議應會在6月30日「板門店特金會」後加快進行，但直至7月都是隻聞樓梯響。圖為2019年6月30日，美國總統特朗普（左）與朝鮮領袖金正恩（中）和韓國總統文在寅在板門店短暫會面。（VCG）

她在聲明中表示：「我們的代表已準備進行朝美工作級別會議。我希望通過工作級別會談，加速發展雙邊關係改進。」

崔善姬在聲明中未有透露朝美進行預備會議和工作級別磋商的地點。

美國總統特朗普（Donald Trump）與朝解領袖金正恩6月30日在板門進行歷史性會面後，特朗普向記者透露，美朝同意會在未來2至3周分別成立工作級別的團隊，就重啟無核化談判制定細節。

外界本來預期，美朝工作級別磋商可望7月恢復，因美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和負責對美外交的朝鮮外相李勇浩東盟地區論壇（ASEAN Regional Forum，ARF）或會在8月3日的外長會碰面，期間兩人可能進行高級別會晤。但李勇浩未有出席。

朝鮮駐聯合國代表部9月4日確認李勇浩不出席聯合國大會，這意味他不會與蓬佩奧在美國會面。蓬佩奧9月26日表示，華府無法安排在9月與朝鮮舉行工作級別會議，但認為會議具有重要性，美方已經為此作好準備。當時他說美國尚無法確定會談日期。