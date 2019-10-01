【殺人回憶】華城連環殺人案疑兇改口認罪　犯14案比華城事件更多

曾被改編翻拍為電影《殺人回憶》、韓劇《Signal》的韓國「華城連環殺人案」，繼警方9月18日宣布找到疑兇後，10月1日再有重大進展，韓聯社報道，警方宣告56歲疑兇已經改口認罪，承認犯下14宗殺人案，即是在華城事件的9宗案外，還有另外5宗。

韓國媒體之前報道，疑兇李春在否認犯案，令破案進程受阻，直至10月1日，警方宣告在向疑兇多次問話後，他承認犯下14宗案。

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手段兇殘 受害者下體遭塞異物

華城連環殺人案發生在1986年至1991年期間，有10名女性先後在京畿道華城附近受害，犯案者的手段兇殘，部分受害者的下體遭塞進異物，如水蜜桃、原子筆等。過去多年以來，警方只抓獲第8宗案件的兇手，該人為模仿犯罪，但一直未能找到其餘9宗案的犯人。如今李春在承認犯下這9宗罪。

韓國媒體報道，他又承認自己在華城連環殺人案之前，已曾犯下3宗案件，之後在華城連環案件結束後，他搬到清州再犯下兩宗案件，一直到1994年他姦殺妻子的妹妹，終於被警方抓獲，遭判處無期徒刑，1995年起至今一直在釜山監獄服刑，但警方過去一直不知他與其他案件可能有關。

在獄中屬模範囚犯

當地媒體之前也報道，疑犯在釜山監獄的表現一直良好，是「模範囚犯」，監獄在得知有關消息後，感到十分驚訝。

韓國警方曾先後動員205萬人次的警力追查華城連環殺人案，調查約2萬多位疑犯及對照4萬人指紋，仍未能在法律追訴期內破案，最終案件在2006年4月2日被迫終止偵查，成為韓國史上其中一宗街知巷聞的懸案，亦成為當年調查此案警員的遺憾。

華城連環殺人案被改編成多部電視劇和電影，包括2003年上映由奉俊昊執導的電影《殺人回憶》、2014年tvN電視劇《岬童夷》、2015年tvN《Signal》、2017年OCN《隧道》等。