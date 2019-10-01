【10.1國慶】外國媒體看中國閱兵　關注東風-41型導彈攻擊能力

中國政府10月1日在北京舉行國慶閱兵儀式，不少外國媒體均有關注及大篇幅報道，且把焦點放於新亮相的「東風-41型」洲際導彈，以及中國國家主席習近平所說的「沒有任何力量能夠阻止中國人」。

東風-41洲際導彈亮相國慶閱兵，接受習近平檢閱。（香港01直播截圖）

《紐約時報》的報道關注新公開武器的攻擊能力，包括指「東風-41」型洲際彈道導彈可以攜帶10個核彈頭，能夠攻擊美國任何一個城市，又指超音速偵察無人機WZ-8和「利劍」隱形無人機，都是支持海軍作戰的武器，報道指，中國近年來都在南海擴大軍事存在。

文章指，國慶閱兵給習近平一個展示中共成就的機會，該報道又刻意提到，習近平的講話中提到毛澤東，但沒有提及其他中國領導人，包括兩位當時在他身邊不遠處的前國家主席江澤民和胡錦濤。

東風-41洲際導彈在今日的國慶閱兵首度公開，並壓軸出場。（路透社）

俄羅斯RT電視台的報道，部分標題用上習近平所說的「沒有任何力量能夠阻止中國」（No force can stop China），內文稱，習近平的講話顯示他對中國未來的樂觀。文章指，這次北京在國慶70周年展開的盛大閱兵，用56門禮炮象徵中國56個民族，有多種尖端武器亮相，包括新型超音速無人偵察機、東風-17導彈、東風-41洲際核導彈等。

日本放送協會（NHK）則以「中國慶祝建國70周年 高調展示最新武器」為題報道，指中國有多種最新武器亮相，包括新型高超音速武器「東風-17」，能夠以5倍音速以上的速度飛行，並在飛行過程中改變軌道，又有新型洲際彈道導彈「東風-41」，最大可搭載10枚核彈頭，射程範圍可覆蓋美國全境。