中國閲兵展示新武器　英軍事專家：東風17或讓美十分驚訝

中國於10月1日舉行了國慶閲兵，英國媒體稱，中國展示一些新武器是為了向美國發信號。

綜合媒體10月2日報道，10月1日，中國在國慶70周年紀念日之際，舉行了大型閲兵，展示了一批高精尖的武器。對於這次閲兵，西方媒體也十分關注。

在這次閲兵中，首次亮相的武器包括東風-41洲際彈道導彈（ICBM）、巨浪-2型潛射彈道導彈（SLBM）、彈道導彈是東風-17以及東風-100導彈系統。

針對中國的這次閲兵，美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）10月1日在華盛頓智庫布魯金斯學會出席會議時說：「我看了一些報道。看起來是一場令人印象深刻的展示。我想，這是意在對內和對外發出信號。我們會做分析。但是我認為，展示的情況與預期是一致的。」

英國《經濟學人》10月1日直言，在中國展示的新武器之中，一些是用來讓美國顫抖的。多年來，美國很少關注中國有限的核力量，主要關注俄羅斯。這種情況正在改變，因為中國正在製造飛得更遠、更靈活的導彈，這些導彈在發射前更難發現，對美國領土構成更嚴重的威脅。

文章稱，其中最引人注目的是東風-41，它被留到了閲兵式最後。它以前從未在公共場合出現過。它的射程估計在12,000至15,000公里之間，這可能使它成為中國第一枚可以打擊美國任何地方而不僅僅是西海岸的目標的公路機動導彈。它可以攜帶大量的誘餌，或者（據傳）多達10枚彈頭——每一枚都能在重返大氣層後獨立操縱。

文章稱，巨浪-2型潛射彈道導彈展示了中國海上打擊能力。

文章指出，這次閲兵疑發出了一個明確的信息：中國已經是一個不容小覷的大國。

美國有線電視新聞網（CNN）10月1日稱， 此次閲兵的一大亮點是「東風-41」首次公開亮相。這款強大的洲際彈道導彈被認為將是今後幾年中國火箭軍武器庫中的「中流砥柱」，一些人判斷，它是這個星球上最強大的導彈。「東風-41」由導彈發射車運載，具有高機動性，提高了其生存能力和操作靈活性。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）導彈防禦項目認為，「東風-41」射程可達1.5萬公里，超過地球上的任何導彈，能夠搭載10枚獨立瞄準目標的核彈頭。理論上，從中國發射，導彈可以在30分鐘內到達美國。

英國廣播公司（BBC）報道稱，專家們稱，中國這次閲兵也是向美國展示實力。從地面基地發射的東風-26彈道導彈就是一個很好的例子，它被認為能夠準確打擊美國力量投送的關鍵要素——美國海軍的航空母艦。

英國專門報道軍事與防務工業的《簡氏防務週刊》編輯多明貴茲（Gabriel Dominguez）在接受《德國之聲》採訪時說，中國展示遠程導彈是為了向美國釋放信號。

多明貴茲說，東風-41在2018年5月開始啟用，而這對中國核武發展來說是個重要里程碑。在東風-41出現以前，中國的軍備當中，唯一一個射程能夠觸及到美國大陸的ICBM就是東風-5號。 它的射程大約是13,000公裡。 但是東風-5彈道導彈需要用固定發射井才能發射。所以，東風-41彈道導彈先天上就比東風-5還要更有生存能力，因為它機動性更高。 雖然它的缺點的是酬載率比東風-5型還要低。

多明貴茲還說，此外，最近剛出台的東風-17彈道導彈，顯示出中國在高超音速滑翔機的開發和操作部署方面，可能會讓美國人十分驚訝。由於這些武器的高速和可操作性，這些武器很難用傳統的防空系統來對付。美國最近才認知到中國的這項實力，迄今為止，中國是唯一已知能提供這種武器的國家。