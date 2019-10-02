彈劾特朗普調查掀傳召證人風波　美國眾議院與國務院互相對壘

美國眾議院就總統特朗普（Donald Trump）「通烏門」一事展開彈劾調查，5名現任及前任國務院官員將被傳召作供，但這卻變成了眾議院與國務院之間的互相對壘。國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）強烈反對並試圖拖延作供，他10月1日與眾議院3個委員會的主席「駁火」，互相去信指責對方作出恐嚇。

蓬佩奧去信眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）批評，發起傳召的民主黨員是試圖恐嚇、欺凌和不當對待國務院官員，又指相關傳召並不可行。

恩格爾則聯同眾院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）和監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）發表聲明稱，任何試圖阻止包括國務院官員在內的證人與國會談話，都是非法，又稱如果蓬佩奧沒如期作供，將會構成妨礙彈劾調查的證據。

通烏門：眾院情報委員會主席希夫與另外兩名委員會主席發表聲明指，任何試圖阻止包括國務院官員在內的證人與國會談話，都屬於非法。（AP）

眾議院這次傳召5名國務院官員作供，包括前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）、對烏克蘭事務前特使沃克（Kurt Volker）、歐洲和歐亞事務助理副國務卿肯特（George P. Kent）、國務院顧問布雷克布爾（T. Ulrich Brechbuhl）和駐歐盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。

惟事件觸發行政和立法機關對壘的局面，眾議院方面推遲了原訂在當地時間2日舉行、首場由約萬諾維奇出席的聽證會。

通烏門：眾議院傳召5名國務院官員作供，包括前駐烏克蘭大使約萬諾維奇（中）。她5月時被提前調職，有媒體報道指是特朗普私人律師朱利亞尼從中作梗。（AP）

《紐約時報》引述一封由監察國務院機構所發出的邀請函報道指，參眾兩院多個委員會獲邀在2日舉行會面，討論及提供有關「通烏門」的文件副本。信中提到，有關文件已由國務院一名署理法律顧問，轉交予獨立於國務卿的國務院及駐外機構督察長利尼克（Steve Linick），相信此舉是向蓬佩奧施壓。

消息指前駐烏大使將出席作供

目前眾議院尋求有關官員作出「自願應訊」。報道引述一名匿名的白宮助理表示，約萬諾維奇將會在11日出席國會作供，但未知她是經國務院批准後應訊還是按個人意願出席；該助理又表示，被指在安排特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面上有直接作用的前特使沃克，也確認會按計劃於3日作供。

通烏門：蓬佩奧向眾議院委員會發信，表示將會竭盡所能防止，以及「踢爆」任何恐嚇專業官員的意圖。（Reuters）

對於眾院的傳召「攻勢」，蓬佩奧在信中表示，將會竭盡所能防止，以及「踢爆」任何恐嚇專業官員的意圖。他要求證人必須要有特朗普政府的律師在場陪同下才可作供，並促請司法部長巴爾（William Barr）擴充白宮的權力，同時批評眾議院根本沒有給予證人們足夠的時間預備作供。

分析認為，雖然蓬佩奧沒有排除讓國務院官員出席聆訊，但白宮也可能採取應該像「通俄門」調查時的拖字訣策略。