美國眾議院就「通烏門」傳召蓬佩奧

美國眾議院三個委員會9月27日向國務卿蓬佩奧發出傳票，要求他在10月4日前，提交總統特朗普及律師團隊與烏克蘭政府聯絡的文件，是眾議院展開對特朗普彈劾調查的首張傳票。

美國眾議院展開彈劾總統特朗普的調查，國務卿蓬佩奧成為首位收到傳票的白宮官員。（Reuters）

眾議院情報、外交及監察委員會向蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聯署信，指對方沒有按照國會要求提交特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）的通話記錄、特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）在通話後跟進事宜的記錄、以及華府在通話前凍結對烏克蘭軍事援助等相關記錄。

傳票提到，有關文件是委員會進行彈劾調查的一部分，假如蓬佩奧拒絕遵守要求，就會被視為妨礙國會調查的證據。

另外傳票亦指出，委員會在未來兩星期傳召多名官員作證，包括美國對烏克蘭事務特使沃克（Kurt Volker）、美國駐烏克蘭前大使約萬諾維奇（Marie Yovanovitch）等。

沃克在「通烏門」事件中與朱利亞尼聯絡，要求烏克蘭政府調查前副總統拜登（Joe Biden）及家人在當地的生意。而眾議院委員會發出傳票後不久，美聯社引述一名華府官員消息，指沃克已經向蓬佩奧辭職。