通烏門再發酵　蓬佩奧承認旁聽特朗普跟烏克蘭總統通話

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）10月2日出訪意大利期間，向記者承認他有份聆聽總統特朗普（Donald Trump）7月25日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的通話，意味他捲入「通烏門」其中。

蓬佩奧表示，自己當時有份參與通話及聆聽，但他沒有透露詳情，只表示通話是為了打擊東歐國家的貪污問題、推動經濟，以及移除俄羅斯對烏克蘭施加的威脅等。他強調確切地清楚美國對烏克蘭政策的內容，而且素來都非常一致。

該次特朗普與澤連斯基的通話引發「通烏門」，特朗普被指當天向澤連斯基施壓，要求他調查自己的政敵、民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）及其兒子亨特，事件曝光後引發軒然大波，眾議院對特朗普展開彈劾調查。

彈劾調查也導致立法與行政部門的衝突，蓬佩奧反對眾議院委員會傳召5名現任及前任國務院官員，就彈劾總統的調查展開問話。他認為，眾議院的要求嚴重違犯三權分立的基本原則，並稱國會議員及國務院職員已直接聯絡國務院員工，提醒他們不要與國務院的法律顧問交談。

蓬佩奧10月1日去信眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel），反對眾議院傳召國務院官員作供，批評民主黨人欺凌和恫嚇。惟恩格爾、情報委員會主席希夫（Adam Schiff）和眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）發表聲明回應，認為蓬佩奧恐嚇證人，並稱這或會構成妨礙彈劾調查的證據。