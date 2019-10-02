針對空中巴士獲違規補貼　世貿准許美國對75億美元歐盟商品加税

世界貿易組織（WTO）10月2日作出裁決，就歐洲公司空中巴士（Airbus）接受違規政府補貼的爭議，決定準許美國對總值75億美元的歐洲貨品加徵關税。外界擔心此舉有可能會加劇全球貿易戰。

美國貿易代表辦公室（USTR）之前已發布初步徵税清單，準備針對飛機及不同奢侈品如酒等加徵關税。彭博社之前報道，名酒品牌如唐培裏儂香檳王（Dom Perignon）和酩悦香檳（Moet & Chandon），皮革製品品牌如Givenchy、Louis Vuitton等都可能成為目標。

美歐一直互相批評對方違規補貼飛機製造商（Getty Images）

美歐互相指控對方違規補貼

美國和歐盟均在世界貿易組織指控對方違規補貼飛機製造商，訴訟持續多年。美國貿易代表辦公室4月已提出一份歐盟產品清單，包括大型飛機、零件、乳製品、葡萄酒等產品，要向這些產品徵收關税，報復歐盟補貼空中巴士。美國貿易代表辦公室認為，歐盟補貼空中巴士造成超過110億美元的損失。

空中巴士則批評美國的行動沒有法律依據，並警告此舉會加劇貿易緊張局勢。歐盟目前也就美國向波音公司提供違規補貼，在世貿發起上訴，之前並已發布針對美國商品的初步關税清單，涉及從蕃茄醬到電子遊戲機在內120億美元商品。