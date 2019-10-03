歐盟將重啟脱歐談判　部份問題仍有待解決

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10月2日向歐盟提交新脱歐方案，促請布魯塞爾展開談判。歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）歡迎正面的進展，但指仍有需要解決的問題，同意未來重啟談判。

英國首相約翰遜去信歐盟委員會主席容克，提出新的脱歐方案。（美聯社）

約翰遜提出，於愛爾蘭島設立全島監管區域，涵蓋所有商品包括農產品，讓北愛爾蘭留於歐盟的監管區域，無需就食品、農業和工業產品進行檢查。

歐盟委員會發聲明回應指，容克和約翰遜通話，表示歐盟將按歐盟的標準客觀審視法律文本。容克歡迎約翰遜的決心，於10月歐盟理事會召開前促進談判，並邁向達成協議取得進展。

容克承認有正面進展，特別提到對於所有商品的監管區域，以及從大不列顛島運往北愛爾蘭的貨物管制。不過他亦強調，仍有需要進一步解決的問題，包括補底方案的管理體系，以及實質的海關規則。

歐盟輪任主席國芬蘭表示，27個成員國將以建設性方式處理英國新脱歐方案，各國將於未來的談判團結一致。

歐盟談判代表巴尼耶（Michel Barnier）形容方案構成進展，讓英歐有空間進行談判。他表示，雙方仍有分歧，亦要加倍努力才能符合歐盟的三大條件，包括愛爾蘭島的邊界要透明和開放、任何協議不得阻礙愛爾蘭和北愛爾蘭的無縫經濟合作，以及任何邊界協議要尊重歐盟內部市場的規則。