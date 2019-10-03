【英國脱歐】約翰遜提出新建議　多名國會議員審慎支持

英國首相約翰遜10月2日提出脱歐新方案，取代一直受到爭議的愛爾蘭邊界「補底方案」。現時未知歐盟會否接受，不過約翰遜似乎獲部分在野工黨、北愛民主統一黨及保守黨內疑歐派「歐洲研究組織」的強硬派支持，令英國或有機會可以如期在10月31日離開歐盟。

英國首相約翰遜一直爭取國家如期在10月31日離開歐盟，但雙方在北愛爾蘭邊界問題上仍待解決。（路透社）

約翰遜（Boris Johnson）向歐盟提出的新建議中，提出北愛爾蘭會與英國在2021年初離開歐盟關税區，但在農產品等貨品會繼續實施歐盟法例，他形容建議是將整個愛爾蘭變成全島監管區域，同時避免當地出現硬邊界情況。

英國現時等待歐盟的決定，但唐寧街（Downing Street）首相府已經接觸多位可能支持政府的國會議員，希望可以在10月19日前獲322票通過新方案，令約翰遜屆時無須去信歐盟要求延長留歐期限。

約翰遜的「一票都不能少」

在野工黨兩位國會議員斯內爾（Gareth Snell）和斯梅斯（Ruth Smeeth）向英國廣播公司（BBC）表示，如果約翰遜新方案在國會表決，他們會投下贊成票。另外《衛報》（Guardian）1日報道，約翰遜已成功獲北愛民主統一黨（DUP）領袖範愛玲（Arlene Foster）支持，對方認為新方案容許北愛國會決定是否留在全愛爾蘭監管貨物的安排，與上任首相文翠珊（Theresa May）的協議有極大分別。

目前英國國會只有288名保守黨議員，因此北愛民主黨一黨的十票可謂是「一票都不能少」。

文翠珊的協議在國會表決時，她沒法取得執政保守黨內「歐洲研究組織」（European Research Group，ERG）34名成員支持。而在約翰遜提交新方案後，該組織領袖貝克（Steve Baker）對此持審慎態度，他認為這有助解決北愛邊界問題，但在將來與歐盟的關係上則沒有着墨。

約翰遜10月2日向歐盟提交脱歐新建議，呼籲歐盟「一人讓一步」，不過布魯塞爾方面似乎對此未有共識。（路透社）

中止「七連敗」頹勢有難度

不過約翰遜7月上台後，政府在國會的重要表決中錄得七連敗，他要打破宿命仍然存在變數。工黨黨魁郝爾彬（Jeremy Corbyn）表明不接受新方案，更批評它比文翠珊的協議惡劣，危害愛爾蘭島和平的《貝爾法斯特協議》（Good Friday Agreement）。

國會的反脱歐派人士則開出支持條件，要求約翰遜向國會提交協議時，同時承諾再次舉行公投。自由民主黨（Liberal Democrats）指新建議會重創北愛經濟，蘇格蘭民族黨 （ SNP）則形容它是「門面工夫」。