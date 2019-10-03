普京質疑環保少女通貝里遭人利用　特朗普也借機「抽水」

瑞典16歲環保少女通貝里（Greta Thunberg）在聯合國大會上的發言引起全球關注，但俄羅斯總統普京10月2日（Vladimir Putin）則直言對其演講不感興奮，質疑她遭成年人利用。另一邊廂，美國總統特朗普（Donald Trump）也借機「抽水」，轉發一篇批評通貝里是「戲子」的帖文。

普京質疑通貝里遭成年人利用（美聯社）

普京在莫斯科出席一場能源論壇時表示，他對通貝里的演說並不感到興奮。他形容通貝里既善良又真誠，但批評有人為了個人利益而利用兒童及青少年，並說：「沒有人向通貝里解釋世界是複雜的。許多居住在非洲或者不少亞洲國家的人民，都想生活在有如瑞典般富裕的地方。」

通貝里在聯合國大會七情上面地批評全球領袖漠視氣候危機，又指他們奪去了年輕人的希望。有傳媒拍攝到在特朗普到達會場期間，通貝里曾經瞪目怒視對方。

通貝里被傳媒拍攝到在特朗普到達會場期間，曾經瞪目怒視對方。（Reuters）

特朗普當時會後在Twitter發文，語帶嘲諷地形容通貝里是個非常快樂的年輕女孩，期待光明和美好的未來。他3日又轉發一則他的支持者所發布的帖文，該帖文批評通貝里是個「戲子」（actress），質疑她受到社會主義教育洗腦，並稱不會遭這名剛領取入學許可證的女孩「挾持」。