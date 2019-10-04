英國環保團體示威大陣仗　出動消防車向財政部噴「假血」6人被捕

環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）10月3日駕駛一輛在網上拍賣網站eBay購買得來的消防車，前往英國倫敦財政部，並向財政部大樓外牆噴射約1.8升的「假血」紅漆，希望引起大眾對政府未能採取行動避免氣候災難的關注。警方事後封鎖該地區，並以涉嫌刑事毀壞的罪名拘捕至少6人。

🔻更多示威現場相片🔻

當日該團體向財政部大樓外牆噴射「假血」後，有4名成員站上消防車車頂，然後掛起一幅寫着「停止資助氣候死亡」（stop funding climate death）的橫額。其餘的成員則在街旁展示其他標語，例如「這是一個緊急情況」（This is an emergency）等。

團體的其中一名成員稱：「財政部一直在阻撓其他政府部門為了應對氣候變化所採取的行動，因為它關心的只有經濟增長。它沒有看到無止境的經濟增長會導致氣候死亡，而紅色就象徵現正在地球南部垂死掙扎的人，以及那些如果我們不採取任何行動就將要死於氣候變化的人。」

英國財政部事後表示，英國在氣候變化方面領先全球，其碳排放量在1990年至2017年期間減少42%，又指英國在2019年6月成為第一個立法限制碳排放量以力抗全球暖化的主要經濟體，當局將繼續維持這項令人驕傲的紀錄。

（綜合報道）