數千環保人士佔領倫敦　身搽膠水黏火車　促保護「壞咗嘅」地球

正當全球關注巴黎聖母院、或是全港關注「一個壞咗嘅人」同時，英國一群環保人士自周一（15日）起連日在倫敦上演「佔領行動」，千人上街示威癱瘓市中心交通，要求政府加緊應對氣候變化，保護「壞咗嘅」地球。 有示威者更將將自己黏在火車，其後被警員帶走。自抗議行動開始以來，已超過300人被捕，大部分人被控以涉嫌擾亂公共秩序。

反抗滅絕：示威者在街道留守，佔領倫敦。（路透社）

數千名示威者響應環保團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）號召上街，希望「佔領倫敦」。他們自周一（15日）起手持標語，又以膠水黏着彼此雙手，堵塞倫敦交通及當地一座橋樑，要求政府宣布氣候緊急狀態。

數以百計的示威者試圖反抗警方的清場行動，有人以強力膠水及鐵鏈將自己鎖在大貨車下面，最少3名示威者用膠水將自己黏在火車頂，其後被警員帶走。有示威者稱，這是他們為氣候危機而採取的個人行動。

當地警方指，至今已拘捕逾300人，倫敦市中心50萬公眾受到影響，55條巴士路線要改道繞行。當局斥抗議示威嚴重擾亂公共交通、當地商店營業以及公眾正常生活。聲言讓倫敦陷入癱瘓的「反抗滅絶」則指出，抗議活動將持續到4月29日。

反抗滅絕：數以百計的示威者試圖反抗警方的清場行動，有人用膠水將自己黏在火車頂，其後被警員帶走。（路透社）

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「反抗滅絶」倡公民抗命

「反抗滅絶」自2018年成立以來展開一系列抗議活動，他們主要有三訴求：在2025年將碳排放量降至0、政府在氣候變化問題講真話、建立一個國民大會監督減排進展。

該組織曾阻塞大橋、在唐寧街首相府門前潑灑假血，又試過在國會半裸抗議。與本港的「和平、理性、非暴力」不同，該組織試圖爭取「被捕人數愈多愈好」，認為群眾參與以及公民抗命，能最有效推動社會變革；不過反對者則指摘他們是浪費警力。

（綜合報道）