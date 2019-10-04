俄羅斯總統普京：中國是無法被遏制的

10月3日俄羅斯總統普京在索契舉行的瓦爾代國際辯論俱樂部全會上發言時說，中國是無法被遏制的。

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今日俄羅斯網站（RT）10月3日報道，普京表示，如果有人試圖這麼做，那麼他在這一嘗試時將會給自己帶來損失。無論如何，我認為這樣做可能發展的結果是具有破壞性的，也是有害的。

值得一提的是，中國國家主席習近平在10月1日中共建政70周年的閲兵式上也強調，「沒有任何力量能夠撼動中國的地位，沒有任何力量能夠阻擋中國人民和中華民族的前進步伐。」

此外，普京還說，當今很明顯，沒有亞洲國家根本無法解決全球性問題。亞洲國家展示出令人印象深刻的發展程度，同時它們仍保留了自己的獨特性、傳統以及根源。這說明國家主權的原則與全球化和開放性並不矛盾，它們可以在自主與獨立的基礎上進行可持續發展。

普京表示，不同國家應該共同努力，建設友善的合作環境並尋找共同的安全機制。中國正在實行世界一流的政策並準備好對國際事件的任何發展做出反應。中國領導人明白如何處理與美國的關係。

普京說，俄羅斯與中國的合作不針對其他人，過去是這樣，現在也是這樣。雙方的合作是積極的，符合雙方利益。俄反對建立類似北約的新集團。亞洲國家不想加入任何針對他人的集團，它們希望能建立一種能在不同方向進行合作的網絡狀環境。

與此同時，普京還表示，「我們將在航天、軍事技術等領域進一步開展合作。我們將幫助中國建造導彈襲擊預警系統，這將從根本上提高中國的國防能力，因為目前只有美國和俄羅斯擁有這種系統」。