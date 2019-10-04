特朗普公開要求中國調查拜登 美媒：中國官員很驚訝

美國總統特朗普近來被曝施壓烏克蘭調查競選對手拜登，他因此遭到彈劾調查。但是特朗普並不畏懼，反而要求更多的國家調查拜登父子。

美國總統特朗普（Donald Trump）10月3日呼籲中國調查他的民主黨競選對手拜登（Joe Biden）。

特朗普因為被曝打電話給烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）敦促他調查拜登父子而被民主黨控制的眾議院啟動彈劾調查。特朗普稱彈劾調查是騙局，而且加大了反擊力度。

特朗普10月3日在離開白宮前往佛羅里達州時對記者表示，他認為中國和烏克蘭都應該調查拜登和其子亨特（Hunter Biden）。「順便說一句，同樣地，中國應該對拜登父子展開調查。因為在中國發生的事情和在烏克蘭發生的事情一樣糟糕。」

特朗普指責，在拜登擔任美國副總統時，亨特2013年利用陪同其父親拜登訪華的機會為他的基金獲利15億美元。目前還沒有證據顯示拜登和他的兒子有腐敗行為。

在被問及是否已要求中國國家主席習近平調查時，特朗普說：「我還沒有，但這肯定是我們可以開始考慮的事情。」

亨特否認有任何不當行為。他的發言人表示，亨特僅購買了該基金10%的股權，實際價值42萬美元，並在他的父親2017年卸任副總統職位前都是無薪的董事會成員。

對於特朗普的言論，美國有線電視新聞網（CNN）10月3日報道稱，中國官員感到驚訝，他們說無意捲入美國的政治糾紛。

報道稱，當被問到相關問題時，一名中國外交官說，在這方面暫時沒有什麼可評論的。「這相當混亂，我們不想介入美國政治生活。」

報道還稱，特朗普在白宮外的一位盟友說，他說到了中國政府官員的信息，詢問特朗普建議對拜登展開調查是否是認真的。他的回答是：調查腐敗是贏得特朗普好感的簡單方法。

CNN還報道稱，特朗普6月18日在同習近平通話時也提到了拜登以及另一位民主黨總統參選人沃倫（Elizabeth Warren）的政治未來。

當被問到特朗普與習近平的通話內容時，白宮方面並沒有否認特朗普提到了拜登。白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）說：「世界領導人需要能夠在與總統的對話中暢所欲言——這是有效外交的一個關鍵組成部分。」

針對特朗普的做法，拜登10月3日在推特（Twitter）上回應說：「總統先生，你不能強迫外國政府幫你贏得連任。這是濫用權力。這違反了你的就職誓言。它危害我們的國家安全。我知道你想操縱初選並挑選你的對手，但我哪兒也不去。」

與此同時，沃倫也在推特上呼籲美國政府公開特朗普和習近平通話的全文。

美國聯邦眾議院情報委員會重量級民主黨籍議員希夫（Adam Schiff）當天也指責特朗普違背就職誓言。

但是特朗普10月3日在推特上回應說：「作為美國總統，我有絕對的權利，甚至有義務去調查腐敗問題，這其中包括要求或建議其他國家幫助我們！」