【諾貝爾獎】特朗普獲提名和平獎不稀奇　他才是極富爭議人選

諾貝爾和平獎是由瑞典發明家諾貝爾（Alfred Nobel）於1895年11月27日所創立的六個諾貝爾獎項之一。諾貝爾的遺囑寫明，和平獎得主必須是促進民族團結友好、撤走或裁減常備軍隊，以及為和平付出最多貢獻的人和組織。不過獲獎的又是否眾望所歸？讓我們回顧諾貝爾和平獎百多年歷史中的爭議和遺憾。

希特拉曾獲提名和平獎

惡名昭彰的德國納粹領袖希特拉，在第二次世界大戰爆發前，曾獲提名諾貝爾和平獎。這個表面上看來非常荒謬的舉措，原來揹來另有用意。1939年，幾名瑞典國會議員提名當時的英國首相張伯倫（Arthur Neville Chamberlain）競逐諾貝爾和平獎，理由是他在1938年，促成英、法、德、意大利在9月30日簽署《慕尼黑協定》，迫使捷克斯洛伐克割讓蘇台德地區給德國，指此舉解放了蘇台德。

瑞典一名國會議員勃蘭特（E.G.C. Brandt）不認為張伯倫應該獲提名，為了凸顯事情有多荒謬，他提名了希特拉，可惜沒太多人知道其真正用意，而勃蘭特最終都撤回提名。

圖為希特拉擺出其招牌式納粹手勢。（Getty Images）

得獎人平均年齡：61歲

根據諾貝爾獎官方網頁，和平獎從1901年至2018年已經頒發99次，其中只有17位女性獲獎，包括2014年的得獎者、巴基斯坦的女權和兒童權利鬥士馬拉拉（Malala Yousafzai），她獲獎時只有17歲，成為有史以來最年輕的諾貝爾獎得主。至於最年長的和平獎得主是波蘭的羅特布拉特（Joseph Rotblat），1995年時，87歲的他獲頒諾貝爾和平獎，以表揚他一生致力推動廢除核武。

2012年，巴基斯坦少女馬拉拉 Malala Yousafzai 為爭取女性教育權利而被槍擊，2014年成為最年輕的諾貝爾和平獎得主。（Getty Images）

根據統計，截至2016年，諾貝爾和平獎的平均得獎年齡是61歲。

越共領導人曾拒領和平獎

諾貝爾和平獎歷史上曾經有一人拒絕接受獎項，他是越南共產黨領導人之一的黎德壽（Le Duc Tho）。

美國於1960年代早期介入越南戰爭，由1969年到1973年間曾舉行多次和平會談。期間黎德壽多次與當時的美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）會談，促使雙方在1973年達成越南戰爭停戰協議，同年兩人亦因此雙雙獲頒諾貝爾和平獎。但黎德壽認為越南尚在戰亂中，還未實現和平，又認為諾貝爾獎偽善，因此不屑領取，成為了諾貝爾和平獎歷史上唯一拒絕領獎的得主。事實上，國際社會對於諾貝爾委會員的決定亦都噓聲一片，當時兩位委員會成員更因此而辭職。

圖為1973年1月25日，黎德壽在法國巴黎出席記者招待會時鼓掌。（Getty Images）

聖雄甘地與和平獎擦身而過

不少人都誤以為帶領印度脱離英國殖民統治的國父甘地（Mohandas Karamchand Gandhi），是諾貝爾和平獎得主，但事實並非如此。甘地曾經在1937、1938、1939、1947、1948年五次獲得和平獎提名，但一直未有獲獎。

他在1948年1月遇刺身亡，當年的諾貝爾委員會決定不頒發該年度的和平獎，理由是「在世的提名人中沒有合適的獲獎者」。委員會曾經表示，甘地未有得獎的遺珠之憾，而在1989年達賴喇嘛獲獎時，委員會主席亦表示這個決定某程度上，是要向甘地致敬。

圖為1931年11月3日，甘地在英國首相府唐寧街10號外面露微笑。（Getty Images）

國際紅十字會曾3次獲獎

甘地獲提名5次但未有獲獎，不過國際紅十字會就先後獲獎三次，分別是1917、1944及1963年，頭兩次是表揚組織在世界大戰時作出的人道救援貢獻，而第三個是與紅十字會聯盟共同獲得。事實上，1901年第一屆諾貝爾和平獎時，委員會就選擇將這一獎項授予國際紅十字會的創立人迪南（Henry Dunant）。另外，聯合國難民署因為歐洲難民方面貢獻良多，於1954和1981年，先後獲獎兩次。