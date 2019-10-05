美在中國國慶閲兵當天試射導彈 美軍官：讓對手無法入睡

2019年10月1日，中國舉行了盛大的國慶閲兵。與此同時，美國也試射了「海軍打擊導彈」，美軍指揮官稱，這能讓對手無法入睡。

綜合媒體10月5日，10月1日，在中國國慶70周年當天，美國海軍「布里埃爾·吉福德」（Gabrielle Giffords）號瀕海戰鬥艦（LCS）在參加代號「太平洋獅鷲」的演習期間展示了發射「海軍打擊導彈」（NSM）的能力。美軍將領表示，成功試射NSM的瀕海戰鬥艦給潛在對手晚上無法入睡的理由。

來自美國太平洋艦隊公共事務處的報道稱，該演習是每兩年一次在關島附近水域進行的演習，旨在增強海上綜合能力，同時加強美國與新加坡海軍之間的關係。

另外，根據新加坡《聯合早報》報道，該演習從9月24日開始，預計在10月11日結束。這是兩國海軍第二次在這個代號下演習，上一次是2017年。

美國NSM是一種遠程精確打擊武器，可以在最遠100海里處發現並摧毀敵艦。 這種隱形導彈可以在掠海高度飛行，具有跟蹤地形的能力，並使用先進的導引頭在挑戰性條件下進行精確瞄準。

美國海軍網報道稱，美軍指揮官萊曼（Matthew Lehmann）中校說，「今天是美國海軍 『布里埃爾·吉福德』號和LCS級的一個了不起的成就。我非常自豪所有的團隊合作，導致了NSM的成功啟動。」

報道引述美國海軍後勤部西太平洋戰區指揮官廷奇（Joey Tynch）的評價稱，裝備該導彈的瀕海戰鬥艦的部署清楚地傳達了美國繼續致力於該地區海上安全的信息。

「布里埃爾·吉福德」號是美國海軍「獨立」級瀕海戰鬥艦5號艦。「布里埃爾·吉福德」號於9月16日抵達第7艦隊負責轄區；此前美國海軍在7月份已經向新加坡派遣「獨立」級「蒙哥馬利」（Montgomery）號瀕海戰鬥艦。這是美國海軍首次同時向西太地區部署兩艘瀕海戰鬥艦。

報道稱，該艦的部署代表了美國海軍瀕海戰鬥艦殺傷力的里程碑，並且標誌着NSM首次駛入印度太平洋地區，成功的導彈射擊證明了遠程反艦導彈的價值。

「LCS重拳出擊，給潛在的對手一個晚上無法入睡的理由，」廷奇說。「當我們與朋友和合作夥伴一起航行時，我們會變得更強大，而LCS是我們陣容中的重要一員。」

與此同時，美國有線電視新聞網（CNN）報道稱，「布里埃爾·吉福德」號是美國海軍第一艘部署這種「海上打擊導彈」的軍艦，分析人士表示，它甚至有助於在太平洋平衡局面，中國一直在提高其導彈武庫的質量和數量。

前美國海軍上校、現為夏威夷太平洋大學講師的舒斯特爾（Carl Schuster）表示，中國目前在巡航導彈方面享有3比1的優勢，但海軍打擊導彈最終可以「改變遊戲規則」。