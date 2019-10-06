全球輿論聚焦美朝瑞典談判突然中斷 唯美國否認失敗

在全球媒體均聚焦美朝談判突然中斷，朝鮮方面表達不滿的同時，美國務院緊急發表聲明，強調談判沒有失敗。

美國之音消息稱，朝鮮首席核談判代表金明吉說，美朝當地時間10月5日星期六在瑞典斯德哥爾摩舉行的核談判很快就結束了。

金明吉在朝鮮駐瑞典大使館外面表示，「談判未能滿足我們的期望，最終中斷了。」

《瑞典每日新聞報》消息則稱，金明吉說："我們對美國沒有在談判中拿出任何東西來感到失望。現在，推動談判繼續的責任在於美國。"

美國對朝鮮事務特使比根將出席10月5日的磋商會議。（Reuters）

但幾個小時後，美國國務院女發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）在一份聲明中說，「朝鮮代表團的過早評論並沒有反映出今天為時八個半小時的討論內容或精神。美方帶去了創造性的想法，並與朝鮮的談判人員開展了良好的討論。」

奧塔格斯說，「在我們會談結束時，美方建議接受瑞典東道主的邀請，在兩星期內重返斯德哥爾摩，繼續就所有議題進行討論。美國代表團接受了這個邀請」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當天在訪問希臘時表示，希望雙方談判能夠取得盡展，美國談判代表是「帶着一套想法」抵達斯德哥爾摩的。

美國對朝鮮事務特使比根（Stephen Biegun）與朝鮮巡迴大使金明吉分別率領兩國的代表團，10月5日在瑞典首都斯德哥爾摩東北部一座別墅進行磋商，會議聚焦如何就美朝元首於2018年6月第一次「特金會」上達成的協議，在無核化議題方面恢復了工作級別磋商，是美朝雙方自2月越南河內「特金會」以來的首次正式談判。與會官員有美國國務院主管朝鮮事務官員蘭伯特（Mark Lambert），以及朝鮮外務省對美事務局長權正根。

當天，包括美國《時代》、《紐約時報》、日經新聞網（Nikkei）、英國路透社等多家媒體均以「中斷」（Break off）為題，報道了美朝談判的突發狀況，但美國之音新聞網文章標題則強調了美朝核談判持續八小時、取得進展。英國廣播公司（BBC）則指出，美方否認談判失敗。

韓聯社當天文章談及，美朝雙方的磋商具有不確定性，平壤與華盛頓在朝鮮無核化的範圍、裁軍方式、以及朝鮮可以獲得的回報等問題存在巨大差異。文章認為，此次磋商求取共識，是為美國總統特朗普（Donald Trump）與朝鮮最高領導人金正恩的第三次會晤鋪路。但消息還稱，此前一天10月4日美朝雙方的預備會議中，會議的氛圍是友好的，而且是有成果的。